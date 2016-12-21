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Умер актер Вячеслав Шалевич
Актер Вячеслав Шалевич умер в Москве на 83 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.
Дата и место прощания с актером станут известны позже, отметил он.
В начале декабря Шалевича госпитализировали. Перед этим ему стало плохо на сцене театра.
Вячеслав Шалевич родился в 1934 году в Москве. Окончил Театральное училище имени Щукина и Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. Снимался в таких фильмах, как «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Мастер и Маргарита».
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