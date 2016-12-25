Утром 25 декабря в Черном море разбился принадлежащий министерству обороны России пассажирский самолет Ту-154. Самолет упал сразу после взлета из аэропорта Сочи, где останавливался на дозаправку на пути в Сирию. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. В списках пассажиров — 64 артиста ансамбля Минобороны имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды». Дождь собрал все, что известно об авиакатастрофе на данный момент.

— Самолет Минобороны направлялся на российскую аваиабазу в сирийской Латакии. Он вылетел из подмосковного аэропорта Чкаловский в 1.38 по московскому времени 25 декабря. Дежурный аэропорта сообщил РБК, что перед взлетом у самолета «все было проверено». Утром он приземлился в аэропорту «Сочи» в Адлере для дозаправки. В 05.25 по московскому времени самолет снова взлетел — и через 2 минуты исчез с радаров.

— По информации на 13.00 по московскому времени, на борту находились 92 пассажира. В их числе — 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Они должны были выступить в новогодней праздничной программе для российской авиагруппы в Сирии.

— В списке пассажиров — российский филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. Глинка — один из самых известных активистов благотворительного движения в России. Она участвовала в работе Первого московского хосписа, основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева, ее волонтеры помогали смертельно больным людям, бездомным, больным детям. В последнее время Глинка координировала медицинскую помощь детям на востоке Украины и в Сирии, а также доставку туда медикаментов.

— На борту самолета находились 9 журналистов. Это съемочные группы трех российских телеканалов — «Первого», НТВ и «Звезды». От «Первого канала» летели корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. От «Звезды» — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

— Обломки самолета уже найдены в полутора километрах от побережья Сочи, на глубине 70 метров. Согласно заявлению Минобороны, в поисковой операции участвуют четыре судна, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты. В Сочи вылетела комиссия Минобороны во главе с заместителем министра обороны генералом армии Павлом Поповым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о крушении самолета по статье о нарушении правил безопасности полетов, расследование передано в центральный аппарат СК. Владимир Путин поручил создать государственную комиссию по расследованию крушения самолета, которую возглавит Дмитрий Медведев. Поисково-спасательной операций руководит министр обороны Сергей Шойгу.

— Причины авиакатастрофы неизвестны. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, основная версия следствия — техническая неисправность самолета. Пилоты были опытные и их ошибка маловероятна, утверждает собеседник агентства. Однако ФСБ отрабатывает и версию теракта, утверждает источник «Фонтанки».

— Разбившийся самолет выпущен в 1983 году, его налет — 6689 часов. Большую часть времени он эксплуатировался 223-м летным отрядом Минобороны РФ, несколько раз отправляясь в лизинг в частные авиакомпании.

Фотография самолета, сделанная пассажирами последнего рейса перед вылетом из Москвы

— Самолеты 223-го летного отряда несколько раз попадали в авиационные происшествия. Однако катастрофа была только одна. 25 октября 2000 года при заходе на посадку в аэропорту Батуми разбился Ил-18 223 ЛО, погибли 84 человека. Причиной катастрофы назвали ошибку пилотов.