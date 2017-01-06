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Трамп рассказал об итогах встречи с представителями американской разведки
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Трамп рассказал об итогах встречи с представителями американской разведки

Новости
23:04, 6 января
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хакерские атаки не имели «абсолютно никакого влияния» на результаты президентских выборов. Заявление Трампа, выпущенное после его встречи с представителями американской разведки, цитирует Associated Press.

Фото: Evan Vucci / Associated Press

В пятницу Трампа ознакомили с секретным докладом американского разведывательного сообщества о предполагаемых кибератаках со стороны России в ходе выборов президента США. На встрече присутствовали директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, глава ЦРУ Джон Бреннан и руководитель ФБР Джеймс Коми.

Трамп назвал разговор «конструктивным». 

В заявлении отмечается, что, несмотря на попытки «России, Китая и других стран и внешних групп прорваться через киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций <…>, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая тот факт, что не было никаких фальсификаций с машинами для голосования».

Он также рассказал, что «были попытки взломать Национальный комитет Республиканской партии», но они не увенчались успехом. 

Трамп пообещал, что назначит команду для того, чтобы остановить кибератаки, в течение 90 дней с момента вступления в должность президента.

Ранее Трамп назвал заявления о причастности России к кибератакам во время предвыборной кампании в США «политической охотой на ведьм», которую, по его словам, ведут его оппоненты, пытаясь справиться с поражением на выборах.

Накануне американские спецслужбы представили доклад о российских кибератаках президенту США Бараку Обаме. По данным американских СМИ, в докладе говорится, что спецслужбы установили личности посредников, передавших проекту Wikileaks украденную электронную переписку представителей Демократической партии США. Кроме этого, согласно докладу, США перехватили сообщения российских чиновников, в которых они поздравляют друг друга с победой Трампа на выборах.

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