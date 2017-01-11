Избранный президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос корреспондента CNN Джима Акосты на своей пресс-конференции. Журналист пытался задать ему вопрос после того, как он раскритиковал телеканал за публикацию информации о компромате Кремля на Трампа.

«Нет, не вы. Не ваша организация. Успокойтесь. Я не разрешал вам задавать вопрос. Вы делаете фейковые новости», — сказал Трамп.

Ранее CNN со ссылкой на неназванных чиновников США сообщил, что на прошлой неделе спецслужбы представили Дональду Трампу и Бараку Обаме секретный доклад. По информации телеканала, в материалах говорилось о том, что у российской разведки есть «компрометирующая информация о Трампе». При этом CNN отметил, что точного подтверждения этой информации нет.

Позже Buzzfeed опубликовал 35-страничный доклад. Издание утверждает, что его подготовил бывший сотрудник британской разведки для политических оппонентов Трампа. В материалах говорится о том, что за республиканцем велась слежка в Москве в 2013 году: спецслужбы прослушивали его номер в отеле Ritz Carlton.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию CNN и Buzzfeed, сказал, что Кремль не занимается «сбором компромата».