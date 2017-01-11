Трамп назвал «выдумкой» публикацию о проститутках в его гостиничном номере

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что всегда осторожен в зарубежных поездках из-за возможной слежки. Таким образом он прокомментировал опубликованный СМИ доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на него, в котором говорится, что Трамп якобы приглашал проституток в свой номер отеля в Москве.

Как заявил избранный президент на своей первой пресс-конференции в этом статусе, он осторожен при поездках «не только в Россию», а во все страны, так как «знает», что за ним «будут следить». «Я в курсе, что повсюду будут стоять камеры и я не буду знать, что меня снимают», — добавил Трамп.

По его словам, в Москве он говорил людям из своего окружения: «Будьте аккуратны, если не хотите попасть в СМИ».

«Все это выдумка», — заключил он.

В среду издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами РФ компромата на Трампа. Документ, как утверждается, был подготовлен бывшим сотрудником британской разведки для политических оппонентов республиканца. В докладе, в частности, утверждается, что, когда Трамп был в Москве в 2013 году, российские спецслужбы прослушивали его номер в отеле Ritz Carlton, куда он приглашал проституток.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию «абсолютной фабрикацией». «Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких „уток“, качество открытой части предыдущего доклада и этой „утки“ — сопоставимо, такой pulp fiction (бульварное чтиво — Дождь)», — заявил он.