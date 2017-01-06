Трамп назвал заявления о российских кибератаках «политической охотой на ведьм»

Избранный американский президент Дональд Трамп назвал, заявления о том, что Россия предприняла хакерские атаки, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США, «охотой на ведьм», проводимой его противниками. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Трамп напомнил, что Китай обвиняют в «относительно недавнем» похищении персональных данных более чем 20 миллионов американских чиновников. «Как так получилось, что никто даже не говорит об этом? Это [заявления о российских кибератаках — Дождь] — политическая охота на ведьм», — добавил он.

Предыдущие успешные взломы серверов Белого дома и Конгресса США, по его мнению, также не получили должного внимания по сравнению с атакой на Национальный комитет Демократической партии США. Кроме этого, он обратил внимание на то, в тех случаях, в отличие от взлома серверов демократов, похищенная информация не была обнародована.

Между тем, официальный представитель переходной администрации Трампа Шон Спайсер в интервью ABC рассказал, что избранный президент намерен задать несколько вопросов на предстоящем брифинге с сотрудниками американской разведки по поводу приписываемых России хакерских атак.

В ответ на вопрос о том, почему, по его мнению, якобы российским кибератакам уделяется слишком много внимания, он заявил, что демократы «очень смущены» тем фактом, что он выиграл в самом большом количестве округов, чем какой-либо республиканский кандидат со времен Рональда Рейгана. В частности, он поднимет вопрос о том, как американские спецслужбы могут выступать с утверждениями о причастности России к похищению информации из систем Национального комитета Демократической партии, если они не получили доступ к ее серверу.

По данным CNN, брифинг состоится в Нью-Йорке в ближайшие часы. По данным Reuters, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, глава ЦРУ Джон Бреннан и руководитель ФБР Джеймс Коми ознакомят Трампа с докладом. Мероприятие должно начаться в 12:30 по североамериканскому восточному времени (20:30 мск).

Накануне президенту США Бараку Обаме представили подготовленный американскими спецслужбами доклад о «вмешательстве России и других стран» в президентские выборы. Согласно докладу, американские разведывательные службы считают, что «Москва вмешалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить кандидата от демократов Хиллари Клинтон».

После этого несколько американских СМИ опубликовали данные из доклада, который называют секретным. В частности, газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что изначально Россия планировала «подорвать легитимность предполагаемой победы Клинтон», к которой он испытывает «личную неприязнь», так как считает ее причастной к «разжиганию демонстраций» российской оппозиции в 2011-2012 годах.

После этого Трамп заявил, что просит Белый дом и Сенат США провести расследование того, как доступ к докладу получил телеканал NBC.