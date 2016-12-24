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24 декабря
OMG

10 самых популярных рождественских рекламных роликов 2016 года

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В рождественский сочельник католиков и протестантов мы решили отобрать самые популярные, а точнее самые просматриваемые рекламные видеоролики, которые различные бренды снимали к праздникам.

10. Heathrow Airport — Coming Home for Christmas

Сказка о двух пожилых плюшевых медведях, которые пробираются через аэропорт, чтобы воссоединиться со своей семьей.

9. Temptations — Keep Them Busy

Кошки ждут, чтобы ворваться в комнату, заполненную праздничными украшениями.

8. H&M — Come Together

Реклама от режиссера Уэса Андерсона. В главной роли Эдриан Броуди в качестве проводника поезда, который спасает Рождество для совсем отчаявшихся пассажиров из-за того, что поезд сильно опаздывает на праздники.

7. Marks & Spencer — Christmas With Love From Mrs Claus

Миссис Клаус помогает найти маленькому мальчику идеальный подарок для своей сестры.

6. Apple — Frankie's Holiday

Маленькая девочка помогает монстру Франкенштейна спеть рождетвенскую песню "(There's No Place Like) Home For The Holidays".

5. Coca-Cola — Neste Natal, agradeça com Coca-Cola

Мальчик тайно дарит «Кока-Колу» разным людям, которые готовятся к праздникам.

4. EDEKA Weihnachtswerbung — Zeitschenken/(The Best Gift)

Самый большой супермаркет Германии призывает родителей проводить больше времени со своими детьми.

3. Sainsbury's — The Greatest Gift

Короткометражный анимационный фильм с саундтреком в исполнении телеведущего Джеймса Кордена.

2. Burberry — The Tale of Thomas Burberry

Фильм рассказывает о жизни основателя люксового бренда Томаса Барберри.

1. John Lewis — Buster The Boxer

История собаки, которая всю ночь ждет, чтобы попрыгать на батуте во дворе.

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