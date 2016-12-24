10 самых популярных рождественских рекламных роликов 2016 года

В рождественский сочельник католиков и протестантов мы решили отобрать самые популярные, а точнее самые просматриваемые рекламные видеоролики, которые различные бренды снимали к праздникам.
10. Heathrow Airport — Coming Home for Christmas
Сказка о двух пожилых плюшевых медведях, которые пробираются через аэропорт, чтобы воссоединиться со своей семьей.
9. Temptations — Keep Them Busy
Кошки ждут, чтобы ворваться в комнату, заполненную праздничными украшениями.
8. H&M — Come Together
Реклама от режиссера Уэса Андерсона. В главной роли Эдриан Броуди в качестве проводника поезда, который спасает Рождество для совсем отчаявшихся пассажиров из-за того, что поезд сильно опаздывает на праздники.
7. Marks & Spencer — Christmas With Love From Mrs Claus
Миссис Клаус помогает найти маленькому мальчику идеальный подарок для своей сестры.
6. Apple — Frankie's Holiday
Маленькая девочка помогает монстру Франкенштейна спеть рождетвенскую песню "(There's No Place Like) Home For The Holidays".
5. Coca-Cola — Neste Natal, agradeça com Coca-Cola
Мальчик тайно дарит «Кока-Колу» разным людям, которые готовятся к праздникам.
4. EDEKA Weihnachtswerbung — Zeitschenken/(The Best Gift)
Самый большой супермаркет Германии призывает родителей проводить больше времени со своими детьми.
3. Sainsbury's — The Greatest Gift
Короткометражный анимационный фильм с саундтреком в исполнении телеведущего Джеймса Кордена.
2. Burberry — The Tale of Thomas Burberry
Фильм рассказывает о жизни основателя люксового бренда Томаса Барберри.
1. John Lewis — Buster The Boxer
История собаки, которая всю ночь ждет, чтобы попрыгать на батуте во дворе.