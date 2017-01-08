Видео теракта в Иерусалиме

Издание Ynetnews опубликовало видеозапись теракта в Иерусалиме. В результате наезда грузовика на пешеходов в старой части города как минимум четыре человека погибли, еще 15 пострадали. Находившиеся рядом военные открыли огонь по водителю машины, он был убит на месте.