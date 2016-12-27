Источник ТАСС описал момент падения Ту-154 в Черное море

Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу в Черном море, упал в воду на скорости около 510 км/ч, пытаясь совершить маневр вправо и двигаясь с сильно задранным носом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, в момент крушения пилоты убирали механизацию (устройства на крыле, которые в выпущенном состоянии увеличивают его подъемную силу — Дождь). При этом по пока неизвестной причине самолет шел с большим углом тангажа (наклон «с носа на хвост» или наоборот — Дождь). Видимо, во время маневра вправо произошло падение самолета с эшелона, отметил собеседник агентства. В результате воздушное судно столкнулось с поверхностью воды с левым креном.

Другой источник ТАСС, близкий к расследованию, рассказал, что «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Собеседники агентства не исключили, что катастрофа могла произойти сразу по нескольким причинам, в том числе ошибочных действий экипажа и неполадки двигателя.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудник береговой охраны, ставший очевидцем крушения самолета, дал следствию показания, свидетельствующие в пользу версии об ошибке пилотов. По словам очевидца, после вылета самолет стал не набирать высоту, а «быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку», и летел «на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом».

ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что разрушения найденной на дне моря хвостовой части самолета свидетельствуют о попытках пилота посадить его на воду. Жительница Сочи, утверждающая, что стала очевидцем катастрофы, говорила Дождю, что «увидела прямо над морем <...> свет от фар самолетных», а затем брызги. По ее словам, в момент падения самолета в воду шум работающего двигателя слышен не был.

ФСБ сообщала, что в качестве основных версий катастрофы рассматривается попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды». Все они погибли.