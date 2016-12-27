Прямой эфир
60,70
63,41
56,07
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Источник ТАСС описал момент падения Ту-154 в Черное море
Глава Минтранса назвал вероятные сроки возобновления авиасообщения с Египтом
Жителя Казахстана приговорили к трем годам колонии за посты о Путине
На окна квартиры Божены Рынски наклеили портреты погибших в крушении Ту-154

Источник ТАСС описал момент падения Ту-154 в Черное море

Новости
16:40, 27 декабря
3 044
0
Поделиться

Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу в Черном море, упал в воду на скорости около 510 км/ч, пытаясь совершить маневр вправо и двигаясь с сильно задранным носом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

По его словам, в момент крушения пилоты убирали механизацию (устройства на крыле, которые в выпущенном состоянии увеличивают его подъемную силу — Дождь). При этом по пока неизвестной причине самолет шел с большим углом тангажа (наклон «с носа на хвост» или наоборот — Дождь). Видимо, во время маневра вправо произошло падение самолета с эшелона, отметил собеседник агентства. В результате воздушное судно столкнулось с поверхностью воды с левым креном.

Другой источник ТАСС, близкий к расследованию, рассказал, что «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Собеседники агентства не исключили, что катастрофа могла произойти сразу по нескольким причинам, в том числе ошибочных действий экипажа и неполадки двигателя.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудник береговой охраны, ставший очевидцем крушения самолета, дал следствию показания, свидетельствующие в пользу версии об ошибке пилотов. По словам очевидца, после вылета самолет стал не набирать высоту, а «быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку», и летел «на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом».

ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что разрушения найденной на дне моря хвостовой части самолета свидетельствуют о попытках пилота посадить его на воду. Жительница Сочи, утверждающая, что стала очевидцем катастрофы, говорила Дождю, что «увидела прямо над морем <...> свет от фар самолетных», а затем брызги. По ее словам, в момент падения самолета в воду шум работающего двигателя слышен не был.

ФСБ сообщала, что в качестве основных версий катастрофы рассматривается попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды». Все они погибли.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2