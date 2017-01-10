Суд арестовал фигурантов дела о стрельбе в центре Москвы

Тверской суд Москвы заключил под стражу уроженцев Махачкалы Омара Омарова, который, по версии следствия, стрелял из автомата в центре Москвы, и Ислама Муртазалиева, которого также считают причастным к инциденту, передает ТАСС .

Они заключены под стражу до 6 марта.

Омаров на заседании суда раскаялся в своих действиях. «Естественно, я раскаиваюсь», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В начале января в интернете появилось видео, на котором мужчина в новогоднюю ночь стреляет из автомата в воздух в центре Москвы. Вскоре полиция задержала двух подозреваемых. Против них завели уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство), предусматривающей до семи лет тюрьмы.

Как сообщило МВД, стрелявший — уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву на заработки. Сам он рассказал, что занимается в Москве борьбой. По его словам, он не хотел причинить никому вреда. «Был Новый год, была игрушка охлажденная — звук издает. Стрельба в воздух — имеются в виду салюты-малюты», — объяснил он.

Откуда у арестованных автомат, не сообщалось.