США включили в «список Магнитского» Бастрыкина и Лугового

США включили в «список Магнитского» главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кроме того, в «список Магнитского» включены следователь Станислав Гордиевский, бизнесмен Дмитрий Ковтун и Геннадий Плаксин.

Новые санкции не связаны с кибератакой на Демократическую партию США, однако в этом контексте обновление «списка Магнитского» имеет «символическое значение» как, возможно, последний значимый шаг уходящей администрации Обамы, отмечает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в Великобритании называют исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он умер в Великобритании в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.

Бастрыкина США считают причастным к смерти Магнитского, пишет NYT.

Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 году. Спустя год он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». Официальной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. При этом бывшие коллеги и адвокаты Магнитского утверждают, что перед смертью Магнитского избили и оставили без медицинской помощи.

Сооснователь Hermitage Capital Уилльям Браудер в конце 2015 года заявил, что личную ответственность за смерть Магнитского несет генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Весной 2016 года Бастрыкин поручил проверить информацию из обращения бывшего следователя по делу Магнитского Павла Карпова, который накануне попросил завести уголовное дело на основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Карпов обратился в СК после сюжета телеканала «Россия 1», в котором говорилось о причастности к убийству Магнитского Браудера и других лиц, в том числе сотрудника британской разведки.