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Спецслужбы Германии заявили о российской кибератаке на ОБСЕ
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Спецслужбы Германии заявили о российской кибератаке на ОБСЕ

Новости
17:19, 7 января
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Федеральное ведомство по охране Конституции Германии заявило, что кибератаку на Организацию по безопасности и сотрудничеству  в Европе (ОБСЕ) в декабре произвели российские хакеры, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на главу ведомства Ханса-Георга Маасена.

Фото: Reuters

По его словам, в распоряжении немецкой спецслужбы есть улики, указывающие на участие в кибератаке группировки АРТ 28, известной под названием Fancy Bear. За ней, как считают в Берлине, стоят российские хакеры.

Маасен добавил, что кибератаки на ОБСЕ и на немецкий парламент схожи по почерку хакеров.

Похищенные секретные документы парламента Германии опубликовал 1 декабря 2016 года сайт WikiLeaks. Материалы свидетельствуют о тайных договоренностях между Агентством национальной безопасности (АНБ) США и немецкой разведкой. Расследованием шпионского скандала и занимался бундестаг.

Источники в бундестаге ранее заявили телерадиокомпании ARD, что WikiLeaks получил секретные документы не от российских хакеров, о чем писали СМИ, а от служащего парламента. 

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