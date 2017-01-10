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СМИ узнали детали новых санкций США против России

Новости
18:21, 10 января
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Сенаторы от Республиканской и Демократической партий подготовили законопроект о расширении санкции против России из-за кибератак, а также ситуации в Сирии и на Украине, передает Reuters со ссылкой на предварительный проект закона.

Согласно проекту, сенаторы предлагают запретить получение виз и заморозить активы тех, кто «участвует в значимых мероприятиях, подрывающих кибербезопасность государственной или частной инфраструктуры и демократических институтов», а также содействует этому. Кроме того, сенаторы надеются на более жесткий ответ на присоединение Крыма и «развязывание гражданской войны» сирийским президентом Башаром Асадом. 

Дополнительные ограничения предлагается наложить на сотрудников российских оборонных и разведывательных структур. Еще одна мера, предполагаемая проектом, — запрет на инвестиции более чем 20 миллионов долларов в развитие российских нефтяных и газовых проектов.

Авторы проекта, по данным The Washington Post, — сенаторы-республиканцы, известные «ястребы» Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также, по сведениям Politico, видные демократы.

Законопроект «О противодействии враждебным действиям России в 2017 году», по информации WP, представят в сенате 10 января.

Дополняется.

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