СМИ сообщили о гибели в Сирии еще одного российского военного

В Сирии летом 2016 года погиб капитан артиллерийских войск из Татарстана Марат Ахметшин, сообщает РБК со ссылкой на военный комиссариат Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани.

В военкомате рассказали, что Ахметшина похоронили в августе 2016 года. В казанской школе номер 113, которой присвоено имя военного, рассказали, что погибшему офицеру посмертно присвоили звание Героя России.

О смерти Ахметшина 7 января сообщил сайт Shahrikazan.com, однако позже текст был удален (он сохранился в архивированной копии). В статье приводились слова офицера Гузель Ахметшиной о том, что он погиб 5 июня под Пальмирой.

Ранее сообщалось о не менее 23 российских военнослужащих, погибших в ходе операции в Сирии. В декабре 2016 года стало известно, что военный из Кабардино-Балкарии Эдуард Сокуров погиб 1 октября 2015 года — в первые сутки после того, как было объявлено о начале спецоперации.