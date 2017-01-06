СМИ рассказали о попытке мужчины сжечь российский флаг в центре Севастополя

В Севастополе полиция задержала мужчину, который попытался сжечь флаг России, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Инцидент произошел в центре города в Артиллерийской бухте. По данным корреспондента агентства, мужчина кричал «угрозы в адрес российской власти».

Сотрудники частного охранного предприятия вызвали полицию. Приехавшие сотрудники МВД «столкнулись с активным сопротивлением», причем мужчина нанес им «несколько ударов», передает агентство.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, полиция столкнулась с таким «агрессивным нападением» «впервые» за последние 2,5 года. По словам собеседника, от мужчины шел «целый поток оскорблений». При этом от него пахло алкоголем.