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СМИ рассказали о попытке мужчины сжечь российский флаг в центре Севастополя
В Севастополе полиция задержала мужчину, который попытался сжечь флаг России, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Инцидент произошел в центре города в Артиллерийской бухте. По данным корреспондента агентства, мужчина кричал «угрозы в адрес российской власти».
Сотрудники частного охранного предприятия вызвали полицию. Приехавшие сотрудники МВД «столкнулись с активным сопротивлением», причем мужчина нанес им «несколько ударов», передает агентство.
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, полиция столкнулась с таким «агрессивным нападением» «впервые» за последние 2,5 года. По словам собеседника, от мужчины шел «целый поток оскорблений». При этом от него пахло алкоголем.
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