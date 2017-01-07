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Следователи начали проверку гибели упавшего с крыши в Москве ребенка
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного Главного следственного управления.
По данным следствия, вечером 7 января возле жилого дома на Перовской улице нашли тело ребенка 2004 года рождения. На теле были повреждения, характерные для падения с большой высоты.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивая родителей ребенка и возможных очевидцев.
По сведениям источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, мальчик мальчик ушел из дома на прогулку, по неподтвержденным данным, забрался на крышу дома и упал с нее.
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