Следователи начали проверку гибели упавшего с крыши в Москве ребенка

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного Главного следственного управления.

По данным следствия, вечером 7 января возле жилого дома на Перовской улице нашли тело ребенка 2004 года рождения. На теле были повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивая родителей ребенка и возможных очевидцев.

По сведениям источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, мальчик мальчик ушел из дома на прогулку, по неподтвержденным данным, забрался на крышу дома и упал с нее.