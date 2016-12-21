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Сирийские боевики опровергли причастность к убийству посла России в Турции

Новости
22:05, 21 декабря
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Сирийские группировки «Джейш аль-Фатх» и «Джебхат Фатх аш-Шам» назвали «сфабрикованными» якобы распространенные ими сообщения, в которых говорилось об их ответственности за убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов.

Фото: Associated Press

О том, что ответственность за убийство взяли на себя боевики «Джейш аль-Фатх», ранее сообщил иракский телеканал Al Sumaria. «Джейш аль-Фатх» — коалиция боевиков, в которую входит в том числе «Джебхат Фатх аш-Шам» (прежнее название — «Джебхат ан-Нусра»).

В заявлении, которое цитировал телеканал, говорилось, что нападение на Карлова стало «местью за женщин, детей и стариков Алеппо».

Андрей Карлов был убит 19 декабря в художественной галерее в Анкаре. Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Он был убит полицейскими. Алтынташ выкрикивал исламистские лозунги и назвал свои действия местью за Алеппо.

Смотрите также: Кто стоит за группировкой «Джейш аль-Фатх», и убила ли она российского посла. Объясняет журналист Орхан Джемаль

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