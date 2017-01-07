Шварценеггер ответил на слова Трампа о низком рейтинге его шоу

Шварценеггер зачитал отрывок инаугурационной речи 16-го президента США Авраама Линкольна: «Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, поддержат своим звучанием голос Федерации, когда их снова затронет — а иначе и быть не может — ангел-хранитель нашей души».

Он напомнил, что «выборы позади», и предложил «работать вместе», «чтобы сохранить величие Америки». Шварценеггер также пожелал Трампу удачи на посту президента.

Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9 — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017

Накануне Трамп подверг критике Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик знаменитости». «Ничего себе, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер потерпел крах по сравнению с Дональдом Джоном Трампом, мастером рейтингов», — написал он в твиттере. «Вот тебе и звезда кинофильмов, и мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его результаты с моим первым сезоном. Но кого это волнует, он же поддерживал [экс-президента США, губернатора Огайо республиканца Джона] Кейсика и [экс-кандидата в президенты от демократов] Хиллари [Клинтон]», — добавил республиканец.

В декабре журнал Variety сообщил, что Трамп будет исполнительным продюсером «Ученика знаменитости», но тот назвал эту информацию «смехотворной».

Показ шоу возобновился 2 января после почти двухлетнего перерыва. Ранее ведущим был Трамп, но в 2015 году его уволили из-за резонансных заявлений, сделанных во время президентских кампании. Новым ведущим стал Шварценеггер.

В реалити-шоу участвуют знаменитости, которые должны собрать как можно больше денег на благотворительность.