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Шварценеггер ответил на слова Трампа о низком рейтинге его шоу

Шварценеггер ответил на слова Трампа о низком рейтинге его шоу

Новости
21:19, 7 января
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Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором ответил на иронические комментарии избранного президента Дональда Трампа о низких рейтингах шоу «Ученик знаменитости», которое ведет актер. 

Шварценеггер зачитал отрывок инаугурационной речи 16-го президента США Авраама Линкольна: «Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, поддержат своим звучанием голос Федерации, когда их снова затронет — а иначе и быть не может — ангел-хранитель нашей души».

Он напомнил, что «выборы позади», и предложил «работать вместе», «чтобы сохранить величие Америки». Шварценеггер также пожелал Трампу удачи на посту президента.

Накануне Трамп подверг критике Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик знаменитости». «Ничего себе, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер потерпел крах по сравнению с Дональдом Джоном Трампом, мастером рейтингов», — написал он в твиттере. «Вот тебе и звезда кинофильмов, и мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его результаты с моим первым сезоном. Но кого это волнует, он же поддерживал [экс-президента США, губернатора Огайо республиканца Джона] Кейсика и [экс-кандидата в президенты от демократов] Хиллари [Клинтон]», — добавил республиканец.

В декабре журнал Variety сообщил, что Трамп будет исполнительным продюсером «Ученика знаменитости», но тот назвал эту информацию «смехотворной».

Показ шоу возобновился 2 января после почти двухлетнего перерыва. Ранее ведущим был Трамп, но в 2015 году его уволили из-за резонансных заявлений, сделанных во время президентских кампании. Новым ведущим стал Шварценеггер.

В реалити-шоу участвуют знаменитости, которые должны собрать как можно больше денег на благотворительность.

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