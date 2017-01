Шварценеггер ответил на слова Трампа о низком рейтинге его шоу

Шварценеггер зачитал отрывок инаугурационной речи 16-го президента США Авраама Линкольна: «Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, поддержат своим звучанием голос Федерации, когда их снова затронет — а иначе и быть не может — ангел-хранитель нашей души».

Он напомнил, что «выборы позади», и предложил «работать вместе», «чтобы сохранить величие Америки». Шварценеггер также пожелал Трампу удачи на посту президента.

Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9