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Шаймиев едет к Путину: какую схему придумал Татарстан, чтобы сохранить пост президента

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16 января
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В Татарстане придумали схему, которая позволит сохранить пост президента республики, несмотря на запрет в федеральном законе, — зафиксировать исключение для Татарстана в его договоре с Москвой. Такую схему может обсудить в среду на встрече с Владимиром Путиным государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, почти 20 лет возглавлявший регион.

Встреча перед юбилеем

В среду президент Владимир Путин встретится с бывшим главой Татарстана Минтимером Шаймиевым, рассказал Дождю собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердили источники в Кремле и руководстве Татарстана. Это необычный формат, Путин редко принимает отставных губернаторов, отмечает один из собеседников.

Встреча пройдет за два дня до 80-летия Шаймиева, глава государства просто хочет выразить ему уважение в преддверии юбилея, называет повод для общения собеседник в администрации президента. Шаймиев был президентом Татарстана 19 лет – с 1991 по 2010 годы. Формально у него до сих пор есть должность в регионе, не имеющая аналогов в стране: он государственный советник Татарстана.

Шаймиев хотел бы рассказать Путину о том, над чем сейчас работает, рассказал Дождю представитель правительства Татарстана. По его словам, это в том числе фонд «Возрождение», занимающийся восстановлением острова Свияжск и города Булгар.

Но, скорее всего, помимо протокольной части будет и неформальное общение, во время которого Шаймиев сможет поднять важные для республики вопросы, говорят два собеседника, близких к региональному руководству. Шаймиев, в отличие от многих опытных руководителей, уйдя с поста президента, сохранил хорошие отношения с федеральным центром, отмечает источник, близкий к Кремлю. Так что в некоторых случаях он может обсуждать с руководством страны темы, которые почему-либо неловко поднимать его преемнику, нынешнему главе республики Рустаму Минниханову, добавляет собеседник. 

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