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Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу

Новости
19:09, 30 декабря
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Российский шахматист Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу, сообщает «Чемпионат.com».

В заключительной партии Карякин выиграл у грузина Баадура Джобавы. Перед последним туром россиянина опережал на половину балла норвежец Магнус Карлсен, однако в заключительной партии Магнус сыграл вничью с болгарином Петером Леко.

Чемпионат проходил в столице Катара Дохе. Накануне Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре турнира по блицу. В ноябре Карлсен был соперником россиянина в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам. Карякин уступил норвежцу в тай-брейке с укороченным контролем времени — гроссмейстеры играли в быстрые шахматы. Основная серия из 12 матчей победителя не выявила, счет был равным — 6:6.

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Ранее норвежец Магнус Карлсен был абсолютным чемпионом мира в трех категориях — в классических шахматах, в блице и в быстрых шахматах (рапид). В 2016 году он защитил только титул чемпиона в классических шахматах. Титул чемпиона мира по блицу достался Сергею Карякину, а в мировом турнире по быстрым шахматам чемпионом стал украинский гроссмейстер Василий Иванчук.

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