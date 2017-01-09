Российские миллиардеры стали богаче на 7,1% после избрания Трампа

Самые богатые люди России, у части из которых «тесные связи с президентом Владимиром Путиным», разбогатели после избрания миллиардера Дональда Трампа президентом США на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Самый богатый человек России, основной акционер «Новатэка» Леонид Михельсон, увеличил свое состояние больше всех. Акции «Новатэка» после избрания Трампа выросли на 16%, и Михельсон разбогател на 1,9 миллиарда долларов. Чистая стоимость активов миллиардера выросла до 18,2 миллиарда долларов.

Принадлежащие другому основному акционеру компании Геннадию Тимченко 23% акций теперь стоят около 1,8 миллиарда долларов.

Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и глава «Северстали» Алексей Мордашов увеличили свои состояния на 1,6 и 1,4 миллиарда долларов соответственно. Лисин разбогател на 830 миллионов долларов за три дня с момента победы Трампа.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов увеличил состояние на 1,8 миллиарда долларов. Однако, как отмечает издание, это больше связано с изменениями мирового рынка нефти, чем с американскими выборами.

В целом российские миллиардеры после избрания Трампа разбогатели больше, чем в любой другой стране, заключает журнал. Суммарное состояние американских богачей выросло после выборов на 2,8%, российских — на 7,1%.