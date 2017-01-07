Прямой эфир
59,60
62,77
56,75
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Спецслужбы Германии заявили о российской кибератаке на ОБСЕ
Обама заявил о вмешательстве России в выборы после публикации доклада разведки США
Россияне не смогли улететь из Таиланда из-за непогоды
Приложение LinkedIn удалили из российских App Store и Google Play

Россияне не смогли улететь из Таиланда из-за непогоды

Новости
17:07, 7 января
466
0
Поделиться

Россияне есть среди туристов, которые не смогли вовремя вылететь с отдыха на таиландском острове Самуи из-за долгих проливных дождей. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

В сообщении уточняется, что главная дорога острова оказалась подтоплена и ряд рейсов в местном международном аэропорту задержали. Среди пострадавших, по данным Ростуризма, россиян нет.

«По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что погода на острове, как ожидается, улучшится в ближайшие дни.

Всего острова не могут покинуть «сотни туристов», задержаны не менее 15 рейсов, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

На юге Таиланде несколько дней идут сильные дожди. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 8 января. В результате оказались затоплены районы, где живут около 700 тысяч человек. Вода поднялась над поверхностью суши на 50 сантиметров и выше. МВД королевства ранее сообщило, что в результате наводнения погибли 12 человек.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2