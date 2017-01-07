Россияне не смогли улететь из Таиланда из-за непогоды

Россияне есть среди туристов, которые не смогли вовремя вылететь с отдыха на таиландском острове Самуи из-за долгих проливных дождей. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

В сообщении уточняется, что главная дорога острова оказалась подтоплена и ряд рейсов в местном международном аэропорту задержали. Среди пострадавших, по данным Ростуризма, россиян нет.

«По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что погода на острове, как ожидается, улучшится в ближайшие дни.

Всего острова не могут покинуть «сотни туристов», задержаны не менее 15 рейсов, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

На юге Таиланде несколько дней идут сильные дожди. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 8 января. В результате оказались затоплены районы, где живут около 700 тысяч человек. Вода поднялась над поверхностью суши на 50 сантиметров и выше. МВД королевства ранее сообщило, что в результате наводнения погибли 12 человек.