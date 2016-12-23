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«Нужно понимать, в какой стране живем»: главное из пресс-конференции Путина

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23 декабря
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Президент России Владимир Путин в 12-й раз провел большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы 47 российских и зарубежных журналистов. Дождь выбрал самое важное и интересное из его ответов.

«Возможно, но нецелесообразно»

Перенос даты выборов президента на 2017 год возможен, но нецелесообразен, считает президент. Решения о своем выдвижении Путин еще не принял: будет смотреть на происходящее в стране и в мире и действовать, исходя из этого. Окончательно ответит, «когда созреет время».

«Нужно понимать, в какой стране живем», и «быть поскромнее»

Представителям российского бизнеса нужно «быть скромнее», сказал Путин в ответ на вопрос журналистки Znak.com Екатерины Винокуровой. Ее интересовало, что глава государства думает о доме Игоря Сечина, который, по информации газеты «Ведомости», глава «Роснефти» построил в Барвихе (позднее суд постановил уничтожить тираж газеты с этой статьей). «Надеюсь, они услышат. Это касается и премий, и доходов. Нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей»,  — уточнил глава государства.

Убийство Немцова, дело Улюкаева, обыски у Бельянинова

За резонансными уголовными делами, в том числе за судом по делу об убийстве Бориса Немцова, Путин следит. Виновные должны быть наказаны, следствие, как правило, приходит к выяснению всех обстоятельств, уверен президент. 

В отношении экс-главы ФТС Бельянинова уголовное дело не заводилось. То, что информацию об обысках выбросили в СМИ, — это «безобразие».

С экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым перед арестом Путин не разговаривал, но того, что он знает из материалов дела, достаточно для утраты доверия.

«Цели — благо России»

Регионам нужно обновление элит, поэтому президент назначает на губренаторские посты людей из своего окружения, в том числе выходцев из силовых ведомств, таких как тульский губернатор Алексей Дюмин. Таких губернаторов всего несколько из 85. По словам президента, вся кадровая политика направлена на «благо России», а критерии, которых придерживается глава государства при отборе руководителей регионов — их личные и деловые качества. 

«Никто их не пытал и не бил»

По словам Путина, к задержанным в Крыму «диверсантам» не применяли пытки, как они об этом говорили. Они сами дали признательные показания, которые легко проверить: «эти люди рассказывают все — номера частей, командиров, адреса и явки, задания».

Содействовать в освобождении украинского журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова глава государства не будет. По его словам, режиссеры и журналисты должны заниматься журналистикой и производством спектаклей и фильмов. Они могут подпасть под амнистию, если Киев и Москва договорятся о «партнерстве», уточнил Путин.

Информатора WADA Родченкова, вероятно, «вели» из-за рубежа

Бывший глав Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков превратил применение допинга в свой личный бизнес, заставлял людей его применять, а против тех, кто отказывался, придумывал санкции, «а когда его прижали, сбежал за границу», уверен президент. По его словам, это «наводит на определенные мысли, что кто-то из-за границы его вел». 

Госпрограммы допинга в России никогда не было, прокуратура расследует все, что связано с применением допинга, оценок деятельности WADA Путин давать не будет, это должен делать МОК, но деятельность этой организации должна быть прозрачной и проверяемой. «Надо очистить спорт от всякой политики».

7 лет за смс — «достаточно жесткий подход»

Решение суда приговорить россиянку Оксану Севастиди к семи годам лишения свободы за смс о танках, следующих в сторону Абхазии (ее осудили за госизмену), президент назвал «достаточно жестким подходом». Он пообещал разобраться в деле и понять, в чем именно заключаются обвинения.

«Демократическая партия забыла первоначальный смысл своего названия»

Обвинения российских хакеров во влиянии на американские выборы — это попытка демократической партии оправдать свое поражение, заявил президент. «Проигравшие всегда ищут виноватых на стороне»,  —  уточнил глава государства. По его мнению, партия забыла первоначальный смысл своего названия и откровенно использует административный ресурс. 

Встреча с Трампом состоится после того, как он сформирует свою команду. Главы государств будут обсуждать нормализацию отношений.

«Журналистский террор»

То, что пресса «пощипывает» представителей бизнеса и чиновников, — «это хорошо», уверен Путин. Но деятели культуры часто жалуются президенту на «журналистский террор», поэтому президент просит работников СМИ «вести себя как-то аккуратно» и не вторгаться в личную, частную жизнь публичных людей.

Администрация президента наверняка занималась делом подозреваемого в экстремизме журналиста РБК Александра Соколова после вопроса о нем на пресс-конференции в прошлом году, но «если дело дошло до суда, то значит там не все так просто», сказал Путин и пообещал еще раз обратить внимание на это дело. 

Патриотизм — единственное объединящее начало

Патриотические движения в России нужно поддерживать, «у нас нет другого объединяющего начала», но хулиганов не стоит делить на чужих и своих, «должны быть какие-то внутренние ограничения», уверен президент. 

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