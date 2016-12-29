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Путин объявил о прекращении огня и начале мирных переговоров в Сирии

Новости
14:20, 29 декабря
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Достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, объявил президент России Владимир Путин.

Информация о достижении договоренностей пришла «только что», сказал Путин на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, несколько часов назад были подписаны три документа: первый — о прекращении огня — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров.

Достигнутые договоренности — результат работы России с партнерами в регионе, а также с Турцией и Ираном, рассказал Путин. На недавней встрече в Москве главы МИД России, Турции и Ирана «все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике».

По словам Шойгу, режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря, передает ТАСС. Отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тысяч человек, рассказал министр.

Как заявил глава Минобороны, созданы условия для вывода части российских войск из Сирии. Президент согласился с этим предложением.

Организации, которые не присоединятся к перемирию, перейдут в разряд террористических, предупредил Шойгу.

«Все достигнутые договоренности — мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — отметил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило о сделке России, Ирана и Турции, согласно которой Сирию разделят на несколько неофициальных зон влияния, а Башар Асад останется президентом страны еще на несколько лет.

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