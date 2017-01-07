Американская разведка официально назвала Путина инициатором хакерских атак

Кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США «приказал» начать президент России Владимир Путин, говорится в рассекреченной (. pdf ) версии доклада американских спецслужб о российских кибератаках в ходе выборов американского президента.

Согласно докладу, разведка США считает, что «с высокой долей вероятности» Путин «приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы».

По мнению авторов доклада, Путин, «скорее всего», хотел дискредитировать соперницу Трампа демократа Хиллари Клинтон, так как «публично обвинил ее <...> в подстрекательстве к массовым протестам против его режима в конце 2011-го и начале 2012 года» и «держит зуб» на нее за комментарии, в которых она «пренебрежительно» отзывалась о нем и которые он «почти наверняка видел».

В документе также сказано, что, российский лидер собирался «подорвать веру народа в американскую демократию», а когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит, Россия «сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства».

Разведка также сообщает, что «с высокой долей вероятности» Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба РФ использовала хакера Guccifer 2.0, сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать украденные данные публичными и распространить их в СМИ.

Секретную версию документа накануне представили действующему президенту США Бараку Обаме, а в пятницу — Трампу. Последний по итогам ознакомления с докладом заявил, что хакерские атаки не имели «абсолютно никакого влияния» на результаты выборов в США.

На большой пресс-конференции в конце декабря 2016 года Владимир Путин, отвечая на обвинения в адрес России в организации кибератак в ходе президентских выборов в США, заявил, что «проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне». При этом главное, по его мнению, это не то, откуда хакеры, а «это суть информации, которую они предоставили общественному мнению». По словам Путина, «лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демпартии одного кандидата против другого, господина [Берни] Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду».