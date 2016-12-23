Прямой эфир
60,97
63,79
54,75
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Путин ответил на вопрос о вызове Геремеева на допрос по делу Немцова
Подозреваемого в совершении теракта в Берлине убили в Милане
Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva
«Мегафон» объявил о намерении купить Mail.ru Group

12-я большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Заметки
11:34, 23 декабря
3 893
0
Поделиться

Сегодня президент России Владимир в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию. В ней примут участие более полутора тысяч журналистов. Дождь в этом году представляют Антон Желнов и Михаил Рубин. Мы следим за пресс-конференцией в онлайн-режиме, видео можно смотреть в нашем прямом эфире

Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:53
— Зарплаты в Крыму ниже в среднем, чем в среднем по стране. Но Путин уверен, что это выровняется 
Даниил Сотников
Сегодня в 12:52
Кажется, ответ про рост промышленного производства в России — мантра президента. Уже третий раз вспоминает — очень универсальный пример. 

 
Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:51
Эти проекты были еще в царские, потом советские времена. В целом, мост востребован. В программе по развитию Крыма ему предоставлено много экономических льгот. Нужно средствами еще и правильно распорядиться. И не все задержки связаны с РФ. Нужно время, чтобы произошла интеграция. А она происходит — хорошими темпами. Вот я говорил про рост промышленного производства, в Крыму он — 6%, в Севастополе — 25% за счет заказов российских компаний. И разумеется туризм. Я уверен, что со строительством моста, увеличится поток туристов. 
Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:48
— Ну вы же сами говорите, Керченский мост. Я придумал его строить, а вы придумали как его назвать. 
Даниил Сотников
Сегодня в 12:47
Вопрос из Крыма. Журналист «Крыминформ» спрашивает, как вообще развивает полуостров и как вливается в Россию. Реализацию программы развития интеграции региона «не блещет», аккуратен в формулировках журналист.

«Спасибо за энергомост, газа нам хватало своего». И вопрос про «стройку века» — Керченский мост. Мы называем его Крымским. А вот как бы вы назвали?

 
Антон Астафуров Антон Астафуров
Сегодня в 12:46
Уже разбирают на цитаты

Алексей Абанин Алексей Абанин
Сегодня в 12:46
Та самая первая шутейка. Неплохо

Антон Астафуров Антон Астафуров
Сегодня в 12:43
Базфид тоже следит за пресс-конференцией Путина:

 

Даниил Сотников
Сегодня в 12:43
«Если вы внимательно слушали, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключении сказала, что Россия сегодня сильней сегодня любого, внимание, агрессора. Это я не случайно сказал. И сейчас могу повторить это. Мы сильней любой страны, которая может на нас напасть», — повторяет вчерашний тезис Путин. 



 
Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:43
Путин: в заявлении Трампа об укреплении ядерного потенциала нет ничего нового, а Россия защищается от любой агрессии. Но мы просто сильнее любого агрессора. Кто именно агрессор Путин не говорит, но разговор идет только о США.
Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:41
Второй вопрос журналиста WSJ про укрепление ядерного потенциала и производство новых видов ядерного оружия, о которых Путин накануне говорил в Минобороне. Этот пункт Путин попросил уточнить.
Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:41
Вопрос от Wall Steet Journal:

— Возможно ли, что в следующем году пройдут досрочные выборы президента?

— Какой страны?, — парировал Путин. Смех и аплодисменты.

— Российской федерации 

Президент ответил, что возможно, но не целесообразно. Ок.
Даниил Сотников
Сегодня в 12:39
Путин начинает с сбюджета: основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел «национальная оборона». В 2011 году на него тратили 2,7% ВВП, затем они выросли, но в будущем снизим и будем держать на уровне 2,8%, обещает Путин. К тому же в этом году погасили долги перед оборонными предприятиям.



«Части госпакетов мы продаем не потому что не хватает денег на конкретные направления». Во-первых, это улучшает структуру экономики, приход новых собственников (Glencore и Катара) улучшит качество управления «Роснефтью», хотя она и так считает одной из самых эффективных в мире, отвечает Путин. Спорно, конечно 

 
Даниил Сотников
Сегодня в 12:34
Вопрос про приватизацию «Роснефти» от «уважаемого журналиста кремлевского пула» (слова Пескова) — Вячеслав Терехов из «Интерфакса». Вопросов сделка вызвала действительно много. Путин говорит, что отвечать можно до утра. 
Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:33
Путин по Бельянинову: то, что всякие доследственные действия, в том, числе обыски, были выброшены в публичное пространство, это недопустимо. С Улюкаевым перед его задержанием мы не разговаривали, но материалов дела было достаточно, чтобы уволить его в связи с «утратой доверия». Но его вину покажет суд. «Делать предварительных выводов нецелесообразно и вредно».
Даниил Сотников
Сегодня в 12:32
Отвечает сначала на вопрос о деле Немцова: «Внимательно слежу за всеми громкими делами, тем более за таким серьезным преступление как убийство Немцова. Поддерживают следствие. То, что люди, занимавшие официальные позиции в правоохранительных органах могут совершать тяжелые преступления, в этом ничего нового нет, такое есть и за рубежом, мы будем и дальше работать над искоренением», — отвечает Путин и приводит в пример убийство российского посла в Турции бывшим сотрудником турецкой полицией. 

 
Сегодня в 12:29
Так, должно быть интересно. Алексей Соломин, «Эхо Москвы»: Вот вы говорили о шоу, в которые не нужно превращать коррупционные дела. Вот Бельянинова «уничтожили» фактически, а дело оказалось «пшиком». И вот Алексей Улюкаев, человек вам близкий, вы его доверия лишили. Не кажется ли вам, что эти дела превращаются в имитацию, чтобы занять место за вашим столом?
Даниил Сотников
Сегодня в 12:28
«Нет никого, кто считал бы, что ЦБ действует ошибочно». Если на рынке есть не банки, а «прачечные», страдают от этого только вкладчики, объясняет Путин. Логично. Кстати ЦБ в 2016 году отозвал лицензии у  56 банков. Путин напоминает о своем требовании Федеральному собранию — развивать сеть небольших региональных банков, которые могли бы более гибко реагировать на потребности малого бизнеса, потому что крупные банки не всегда могут этого делать. 



 
Алексей Абанин Алексей Абанин
Сегодня в 12:26
Когда до конца третьего урока осталось 5 минут, и ты уже думаешь о столовке

Сегодня в 12:25
Не стоит ли оставить пять госбанков?, — спрашивает журналистка из Казани, издание «Бизнес-онлайн».
Сегодня в 12:24
Путин сам начинает модерировать: журналистку с табличкой «татары» выбрал сам
Даниил Сотников
Сегодня в 12:24
Девушка с табличкой «татары» спрашивает про проблемные банки. «При чем тут татары?», — удивился президент

 
Сегодня в 12:23
Путин: Мы должны вписаться в общемировой тренд развития технологий и быть лидером. 

 
Даниил Сотников
Сегодня в 12:23
Путин рассказывает, что Россия может предложить миру. Мы лидеры в ядерных технология, в космический сфере, в оборонных предприятиях — здесь«взрывной рост производительности труда». Из ВПК рост придет и в гражданский сектор, объясняет Путин.
Сегодня в 12:21
Александр Колесниченко, «Аргументы и Факты»: «Есть ощущение, что в некоторых сферах мы отстаем. Как сокращать отставание в развитии новых технологий?»

 
Антон Астафуров Антон Астафуров
Сегодня в 12:20
Тем временем: журналисты и их важные вопросы

Даниил Сотников
Сегодня в 12:19
«Раньше радовались за селян и за результаты сбора урожая», а в этом году побьем все рекорды, отвечает Путин.
Сегодня в 12:19
Мера антикризисная — постоянной не будет. Очень много цифр про сельское хозяйство
Сегодня в 12:15
Вопрос о субсидиях сельхозмашиностроению. Эффективна ли поддержка? Будут ли продолжать? 
Сегодня в 12:13
В прошлом году Путин начал с анекдота, сейчас все предельно серьезно: рост заработной платы, рост ВВП, сокращение оттока капитала, положительная динамика в естественном приросте. 
Даниил Сотников
Сегодня в 12:13
Как и в послании Федеральному собранию, отвечает Путин цифрами Росстата: ВВП снизится на 0,5%. Растет реальный сектор, машиностроение, химия и легкая промышленность, сельское хозяйство. Инфляция тоже улучшилась, точно будет меньше 6%. Скорее всего, в районе 5,5% — «рекордно низкий уровень», ничего нового. Опять много цифр про рост разных секторов, а в конце про снижение реальных располагаемых доходов и потребления. Но и тут положительный тренд — «скромный, но все-таки рост» зарплат. Еще с демографией все хорошо. Вот такая красивая картина экономики за четыре минуты. 

 
Соня Гройсман Соня Гройсман
Сегодня в 12:07
Сегодня в 12:06
И первый вопрос, ожидаемо, про экономику. «В каком она состоянии?» Прошли дно, белая полоса или что? 
Сегодня в 12:04
Всего на 4 минуты! Поехали! 
Сегодня в 12:03
Пришел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Попросил выключить телефоны и сел вместе с остальными ждать Путина
Сегодня в 11:59
Вот-вот должно начаться, коллеги делают ставки на опоздание. 
Сегодня в 11:58
1437 журналистов! Говорят, это рекорд
Сегодня в 11:55

Сегодня в 11:51
Традиционно напомним про рекорды по длительности пресс-конференций: в 2008 года общение президента с журналистами длилось 4 часа 40 минут, в 2012 году — 4 часа 33 минуты, в 2013 году — 4 часа 5 минут. Мы готовы к любому исходу, но все-таки надеемся, что ни один из них не будет побит. 
Сегодня в 11:43
Впервые в истории встреча Путина с журналистами была перенесена на сутки. В четверг, когда она должна была пройти, президент принимал участие в прощании с убитым послом России в Турции Андреем Карловым. 
Загрузить еще
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2