12-я большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

— Зарплаты в Крыму ниже в среднем, чем в среднем по стране. Но Путин уверен, что это выровняется

Кажется, ответ про рост промышленного производства в России — мантра президента. Уже третий раз вспоминает — очень универсальный пример.





Эти проекты были еще в царские, потом советские времена. В целом, мост востребован. В программе по развитию Крыма ему предоставлено много экономических льгот. Нужно средствами еще и правильно распорядиться. И не все задержки связаны с РФ. Нужно время, чтобы произошла интеграция. А она происходит — хорошими темпами. Вот я говорил про рост промышленного производства, в Крыму он — 6%, в Севастополе — 25% за счет заказов российских компаний. И разумеется туризм. Я уверен, что со строительством моста, увеличится поток туристов.

— Ну вы же сами говорите, Керченский мост. Я придумал его строить, а вы придумали как его назвать.

Вопрос из Крыма. Журналист «Крыминформ» спрашивает, как вообще развивает полуостров и как вливается в Россию. Реализацию программы развития интеграции региона «не блещет», аккуратен в формулировках журналист.



«Спасибо за энергомост, газа нам хватало своего». И вопрос про «стройку века» — Керченский мост. Мы называем его Крымским. А вот как бы вы назвали?





Уже разбирают на цитаты



- выйдешь за меня?



- возможно, но нецелесообразно

— министр лени (@verschroben_) 23 декабря 2016 г.



Та самая первая шутейка. Неплохо





Базфид тоже следит за пресс-конференцией Путина:







Я в начале 2016-го и я в конце 2016-го pic.twitter.com/cwwjG5BP9U

— BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) 23 декабря 2016 г.



«Если вы внимательно слушали, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключении сказала, что Россия сегодня сильней сегодня любого, внимание, агрессора. Это я не случайно сказал. И сейчас могу повторить это. Мы сильней любой страны, которая может на нас напасть», — повторяет вчерашний тезис Путин.









Путин: в заявлении Трампа об укреплении ядерного потенциала нет ничего нового, а Россия защищается от любой агрессии. Но мы просто сильнее любого агрессора. Кто именно агрессор Путин не говорит, но разговор идет только о США.

Второй вопрос журналиста WSJ про укрепление ядерного потенциала и производство новых видов ядерного оружия, о которых Путин накануне говорил в Минобороне. Этот пункт Путин попросил уточнить.

Вопрос от Wall Steet Journal:



— Возможно ли, что в следующем году пройдут досрочные выборы президента?



— Какой страны?, — парировал Путин. Смех и аплодисменты.



— Российской федерации



Президент ответил, что возможно, но не целесообразно. Ок.

Путин начинает с сбюджета: основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел «национальная оборона». В 2011 году на него тратили 2,7% ВВП, затем они выросли, но в будущем снизим и будем держать на уровне 2,8%, обещает Путин. К тому же в этом году погасили долги перед оборонными предприятиям.







«Части госпакетов мы продаем не потому что не хватает денег на конкретные направления». Во-первых, это улучшает структуру экономики, приход новых собственников (Glencore и Катара) улучшит качество управления «Роснефтью», хотя она и так считает одной из самых эффективных в мире, отвечает Путин. Спорно, конечно





Вопрос про приватизацию «Роснефти» от «уважаемого журналиста кремлевского пула» (слова Пескова) — Вячеслав Терехов из «Интерфакса». Вопросов сделка вызвала действительно много. Путин говорит, что отвечать можно до утра.

Путин по Бельянинову: то, что всякие доследственные действия, в том, числе обыски, были выброшены в публичное пространство, это недопустимо. С Улюкаевым перед его задержанием мы не разговаривали, но материалов дела было достаточно, чтобы уволить его в связи с «утратой доверия». Но его вину покажет суд. «Делать предварительных выводов нецелесообразно и вредно».

Отвечает сначала на вопрос о деле Немцова: «Внимательно слежу за всеми громкими делами, тем более за таким серьезным преступление как убийство Немцова. Поддерживают следствие. То, что люди, занимавшие официальные позиции в правоохранительных органах могут совершать тяжелые преступления, в этом ничего нового нет, такое есть и за рубежом, мы будем и дальше работать над искоренением», — отвечает Путин и приводит в пример убийство российского посла в Турции бывшим сотрудником турецкой полицией.





Так, должно быть интересно. Алексей Соломин, «Эхо Москвы»: Вот вы говорили о шоу, в которые не нужно превращать коррупционные дела. Вот Бельянинова «уничтожили» фактически, а дело оказалось «пшиком». И вот Алексей Улюкаев, человек вам близкий, вы его доверия лишили. Не кажется ли вам, что эти дела превращаются в имитацию, чтобы занять место за вашим столом?









«Нет никого, кто считал бы, что ЦБ действует ошибочно». Если на рынке есть не банки, а «прачечные», страдают от этого только вкладчики, объясняет Путин. Логично. Кстати ЦБ в 2016 году отозвал лицензии у 56 банков. Путин напоминает о своем требовании Федеральному собранию — развивать сеть небольших региональных банков, которые могли бы более гибко реагировать на потребности малого бизнеса, потому что крупные банки не всегда могут этого делать.

Когда до конца третьего урока осталось 5 минут, и ты уже думаешь о столовке





Не стоит ли оставить пять госбанков?, — спрашивает журналистка из Казани, издание «Бизнес-онлайн».

Путин сам начинает модерировать: журналистку с табличкой «татары» выбрал сам

Девушка с табличкой «татары» спрашивает про проблемные банки. «При чем тут татары?», — удивился президент





Путин: Мы должны вписаться в общемировой тренд развития технологий и быть лидером.





Путин рассказывает, что Россия может предложить миру. Мы лидеры в ядерных технология, в космический сфере, в оборонных предприятиях — здесь«взрывной рост производительности труда». Из ВПК рост придет и в гражданский сектор, объясняет Путин.

Александр Колесниченко, «Аргументы и Факты»: «Есть ощущение, что в некоторых сферах мы отстаем. Как сокращать отставание в развитии новых технологий?»





Тем временем: журналисты и их важные вопросы



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— хиглоД .П (@dedmorozlab) 23 декабря 2016 г.





«Раньше радовались за селян и за результаты сбора урожая», а в этом году побьем все рекорды, отвечает Путин.

Мера антикризисная — постоянной не будет. Очень много цифр про сельское хозяйство

Вопрос о субсидиях сельхозмашиностроению. Эффективна ли поддержка? Будут ли продолжать?

В прошлом году Путин начал с анекдота, сейчас все предельно серьезно: рост заработной платы, рост ВВП, сокращение оттока капитала, положительная динамика в естественном приросте.

Как и в послании Федеральному собранию, отвечает Путин цифрами Росстата: ВВП снизится на 0,5%. Растет реальный сектор, машиностроение, химия и легкая промышленность, сельское хозяйство. Инфляция тоже улучшилась, точно будет меньше 6%. Скорее всего, в районе 5,5% — «рекордно низкий уровень», ничего нового. Опять много цифр про рост разных секторов, а в конце про снижение реальных располагаемых доходов и потребления. Но и тут положительный тренд — «скромный, но все-таки рост» зарплат. Еще с демографией все хорошо. Вот такая красивая картина экономики за четыре минуты.





И первый вопрос, ожидаемо, про экономику. «В каком она состоянии?» Прошли дно, белая полоса или что?

Всего на 4 минуты! Поехали!

Пришел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Попросил выключить телефоны и сел вместе с остальными ждать Путина

Вот-вот должно начаться, коллеги делают ставки на опоздание.

1437 журналистов! Говорят, это рекорд



Место президента. Скоро придет Владимир Путин. pic.twitter.com/gqazqLuyxS

— Александр Гамов (@gamov1) 23 декабря 2016 г.



Традиционно напомним про рекорды по длительности пресс-конференций: в 2008 года общение президента с журналистами длилось 4 часа 40 минут, в 2012 году — 4 часа 33 минуты, в 2013 году — 4 часа 5 минут. Мы готовы к любому исходу, но все-таки надеемся, что ни один из них не будет побит.