Приложения, которые обязательно должны быть на телефоне в 2016 году

Бывают приложения, без которых нельзя обойтись, — даже если вы установите их, только чтобы попробовать и удалить. В 2016 году эти сервисы изменили то, как мы пользуемся смартфонами. Дождь и «Медиалогия» выбрали приложения, о которых говорили больше всего. ​

Pokémon Go

Фото: Reuters

Приложение для охоты за покемонами Pokémon Go стало такой же вехой в истории смартфонов, как первый тачскрин. Постоянно подвисающая игра, которую сначала можно было легально скачать только в трех странах мира, в первые же сутки после запуска обогнала по аудитории Twitter.

В Pokémon Go нужно «ловить» покемонов в реальном мире. Так работают механики дополненной реальности: установив приложение, пользователь видит через камеру смартфона окружающую действительность и покемонов. Заметив на экране монстра, можно бросить в него покеболл. А поймав, натренировать, прокачать и стравить с другими покемонами.

Взяв смартфоны в руки, горожане вышли на улицы. Пробегающие мимо редкие твари вызывали толкучку и давку. Но популярность приложения падала стремительно: к концу лета в Pokémon Go бросили играть более 10 миллионов человек, то есть почти четверть всех пользователей. Многие установили игру, чтобы попробовать – и отложить смартфон в сторону. Специалисты AR/VR-отрасли говорят, что это уже не важно: Pokémon Go вывела на улицы искать покемонов новое поколение пользователей. Они привыкли к технологии дополненной реальности за одно лето – и заложили основы новой индустрии развлечений.

Но само по себе приложение сумело расстроить даже преданных игроков. Барахлил геолокационный движок, не справлялись сервера, игра подвисала. Разработчики из Niantic сначала вносили только косметические правки, но в итоге избавились от багов на второй месяц после релиза. Вдобавок к концу лета покемоны стали уходить от самых выверенных бросков (вопреки всем внутриигровым правилам) – Niantic признала, что это тоже баг.

В России приложение с самого начала скачивали полуподпольно: сменив в настройках App Store регион с «России» на «США», «Новую Зеландию» или «Австралию». О рисках, связанных с Pokémon Go, россиян предупреждал Роскомнадзор. Летом история с популярным приложением начала превращаться в шпионский скандал: сенатор Франц Клинцевич увидел в игре угрозу государственного переворота; другие – инструмент шпионажа: скачавшие приложение россияне собственными руками рисуют врагу точную карту тех мест, где покемонов точно не ловят – то есть раскрывают координаты АЭС, военных объектов и секретных КБ. Именно ловцы покемонов одними из первых пожаловались на GPS-глушилки в Кремле, которые отправляли их искать покемонов во Внуково.

Periscope

Трансляция подростков, открывших огонь по полицейским из дома в поселке Струги Красные

В этом году сервис для видеотрансляций Periscope вошел в топ-5 самых инновационных приложений для Android по версии Google.

Команда разработчиков Periscope объясняла, что они «хотели изобрести что-то близкое к телепортации». Приложение позволяет в реальном времени транслировать в интернет все то, что видит ваш смартфон (с 29 декабря еще и в формате 360 градусов), а зрителем этой трансляции может стать любой пользователь Twitter (соцсеть купила Periscope еще до запуска). Переключаясь с потока на поток, можно менять угол обзора, комментировать, задавать вопросы или посылать «сердечки»-лайки. (В марте Periscope взломал хакер из Турции — он автоматически отправил себе два миллиона лайков за несколько секунд.)

Несмотря на то что в приложение прогремело еще в 2015 году (к августу пользователи Periscope транслировали 40 лет видео каждый день), самые громкие русскоязычные трансляции случились в этом году. В начале 2016 года именно в Periscope рассказывали о ходе расследования родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем. А 14 ноября свои действия транслировали в Periscope подростки, открывшие огонь по полицейским из дома в поселке Струги Красные. Последняя запись зафиксировала начало штурма.

В англоязычном Periscope событиями года стал ураган «Мэттью», который собрал 760 тысяч зрителей, и октябрьский показ Louis Vuitton в Париже.

Prisma

Фото: Instagram Periscope

В этом году приложение Prisma стало лучшим мобильным фоторедактором по версии журнала Time и лучшим Android-приложением, по мнению аналитиков Google.

Селфи-приложение умеет «перерисовывать» фотографии со смартфона под работы культовых художников, например, Мунка или Хокусая; среди фильтров много русского авангарда (Шагал, Кандинский): фоторедактор разработали выходцы из «Яндекса» и Mail.Ru.

Prisma работает на технологии нейронных сетей. Нейросеть — это начальный искусственный интеллект, который имитирует одно из главных свойств человеческого мозга — обучаемость. Чтобы нейросеть научилась делать что-то сама, ей нужно показать миллионы примеров, как делать это правильно.

MSQRD

Фото: Jimmy Kimmel

Когда Apple называла лучшие приложения 2016 года в российском App Store, весь топ ушел нейросетям: в том числе основанному на этой технологии сервису MSQRD. MSQRD – белорусское приложение для видео-селфи, которое «надевает» вам на лицо анимированную маску.

Приложение родилось на минском хакатоне (форум разработчиков) и прогремело под прошлый Новый год: первыми доступными масками стали «обезьяна» и «медведь» (символы наступающего 2016 года). Они выглядели фотореалистично и жутко; с тех пор в MSQRD добавили Тигра, Джокера, Сталина, Кончиту Вурст и других. В социальных сетях они разошлись как саркастические фильтры на все случаи жизни: от падения рубля до «Прямой линии» с президентом.

В топ американского App Store приложение попало после маски Леонардо Ди Каприо, которую добавили в список фильтров прямо перед вручением премии «Оскар».

Сначала маски рисуют вживую (в MSQRD работает профессиональный визажист), а получившиеся фотографии переводят в 3D и добавляют то, что макияжем не нарисовать: например, вокруг маски Гарри Поттера порхает снитч.

Разработчики MSQRD занимались своей технологией face tracking несколько лет; у них получился хороший алгоритм: маски не «слетают» с лица при движении, подстраиваются под мимику и двигаются как живые: чтобы из глаз полились нарисованные приложением слезы, нужно открыть рот. Весной 2016 года белорусский стартап заключил сделку с Facebook: к этому времени их скачали уже 16 миллионов раз.

Лилия Яппарова