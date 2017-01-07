Прямой эфир
59,60
62,77
56,75
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Спецслужбы Германии заявили о российской кибератаке на ОБСЕ
Обама заявил о вмешательстве России в выборы после публикации доклада разведки США
Россияне не смогли улететь из Таиланда из-за непогоды
Приложение LinkedIn удалили из российских App Store и Google Play

Прах Кэрри Фишер похоронили в урне в форме капсулы антидепрессанта

Новости
16:45, 7 января
862
0
Поделиться

Прах актрисы Кэрри Фишер, прославившейся благодаря роли принцессы Леи в фильме «Звездные войны», похоронили в фарфоровой урне, похожей на капсулу от антидепрессанта «Прозак». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на ее брата Тодда Фишера. 

По его словам, «Прозак» был «одной из особо ценных» для актрисы вещей.

Актрису захоронили вместе с ее матерью Дебби Рейнолдс, которая умерла на следующий день после нее. Ее прах поместили в такую же урну.

Кэрри Фишер не раз открыто говорила о своем опыте, связанном с преодолением проблем с психикой, отмечает BBC. Известно, что она страдала биполярным аффективным расстройством.

Фишер умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года от остановки сердца.

Славу актрисе принесла роль принцессы Леи в киноэпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны». Также она снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2