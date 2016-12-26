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«Последнее Рождество»: лучшие песни Джорджа Майкла. Памяти музыканта

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26 декабря
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В Великобритании в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Музыкант стал известен благодаря участию в поп-дуэте Wham!, вместе с которой записал знаменитую песню Last Christmas в 1980-х годах, а позднее успешно занялся сольной карьерой. Его дебютный альбом «Faith» продался тиражом более 20 миллионов копий. Джордж Майкл стал одним из самых успешных поп-певцов современности. Дождь собрал главные песни музыканта.

Careless Whisper

 

Wake Me Up Before You Go

 

Fast Love

 

One More Try

 

Faith

 

I Knew You Were Waiting For Me

 

Freedom 90

 

Everything She Wants

 

Father Figure

 

Last Christmas

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

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