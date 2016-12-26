В Великобритании в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Музыкант стал известен благодаря участию в поп-дуэте Wham!, вместе с которой записал знаменитую песню Last Christmas в 1980-х годах, а позднее успешно занялся сольной карьерой. Его дебютный альбом «Faith» продался тиражом более 20 миллионов копий. Джордж Майкл стал одним из самых успешных поп-певцов современности. Дождь собрал главные песни музыканта.