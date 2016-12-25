Последнее рождественское поздравление Барака и Мишель Обамы из Белого дома

На странице Белого дома в Youtube было опубликовано последнее рождественское поздравление президента США Барака Обамы на этом посту. Обама вместе с супругой Мишель поздравили католиков с Рождеством. В видеообращении показали и часть поздравления Обамы, которое было снято еще 8 лет назад.