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Последнее рождественское поздравление Барака и Мишель Обамы из Белого дома

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03:47, 25 декабря
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Теги:
Рождество, Праздники, Барак Обама
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На странице Белого дома в Youtube было опубликовано последнее рождественское поздравление президента США Барака Обамы на этом посту. Обама вместе с супругой Мишель поздравили католиков с Рождеством. В видеообращении показали и часть поздравления Обамы, которое было снято еще 8 лет назад.

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