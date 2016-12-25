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Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154

Новости
14:05, 25 декабря
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Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил журналистам президент Владимир Путин.

Спасательная операция на месте крушения Ту-154. Фото: «Блог Сочи»

«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — заверил он (цитата по ТАСС).

Рано утром 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в Черном море. Военный рейс вез в Сирию участников ансамбля песни и пляски имени Александров, сотрудников «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Спасатели обнаружили место падения самолета, его обломки и несколько тел погибших. Операция продолжается.

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