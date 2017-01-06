Новости
16:11
Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах «в любое время»
14:29
Российский лыжник установил рекорд по числу побед на «Тур де Ски»
13:46
СК назвал наркотики возможной причиной смерти четырех человек в Красноярске
13:27
В Турции задержали 18 человек в связи со взрывом в Измире
12:40
В Белоруссии убили настоятельницу православного монастыря
10:54
Полиция проверит видео со стрельбой из автомата в центре Москвы
10:37
Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника жертвам сексуального насилия
10:10
Мексиканская Interjet возобновила эксплуатацию российских SSJ-100
Полиция задержала устроившего стрельбу в центре Москвы
Мужчина, стрелявший из автомата в центре Москвы, задержан, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Молодого человека нашли, изучив соответствующее видео в интернете, пояснила Волк.
Задержанным оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения. Он приехал в Москву на поиски работы и жил в хостеле.
Видео, на котором мужчина делает несколько выстрелов из автомата в центре Москвы, появилось в интернете накануне. На фоне слышны крики прохожих. Полиция ранее сообщила о начале проверки. Сейчас, по словам Волк, материалы направлены в следственные органы.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.