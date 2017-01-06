Полиция задержала устроившего стрельбу в центре Москвы

Мужчина, стрелявший из автомата в центре Москвы, задержан, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Молодого человека нашли, изучив соответствующее видео в интернете, пояснила Волк.

Задержанным оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения. Он приехал в Москву на поиски работы и жил в хостеле.

Видео, на котором мужчина делает несколько выстрелов из автомата в центре Москвы, появилось в интернете накануне. На фоне слышны крики прохожих. Полиция ранее сообщила о начале проверки. Сейчас, по словам Волк, материалы направлены в следственные органы.