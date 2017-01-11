Полиция начала проверку избиения журналиста «Кавказского узла»

Полиция проводит проверку после нападения в Ростове-на-Дону на журналиста издания «Кавказский узел» и левого активиста Владислава Рязанцева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, сам пострадавший в полицию не обращался. Полицейские начали проверку, увидев информацию о нападении на него в интернете.

Накануне координатор коалиции «Левый блок» и журналист «Кавказского узла» Владислав Рязанцев рассказал Дождю, что, когда он прогуливался с женой в центре города, на него напали пять человек. Он обратился в травмпункт. По словам Рязанцева, у него болела голова. Кроме того, в беседе с РИА Новости он добавил, что у него «очень болит и не разгибается в области кисти».

В разговоре с агентством журналист не исключил, что нападение может быть связано со скандалом вокруг угроз спикера чеченского парламента Магомеда Даудова в адрес главреда «Кавказского узла» Григория Шведова.

Ранее Шведов обратился в Следственный комитет из-за поста Даудова в инстаграме, в которой он призвал «укоротить язык» и «вырвать клыки» «псу по кличке "Швед", чтобы "развязать ''Кавказский узел''».

Между тем, накануне ответственность за избиение Рязанцева взял на себя националист Роман Железнов. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что поводом стала «его [Рязанцева] активной публичной деятельности, по мнению русских национал-социалистов, являющейся вредоносной».