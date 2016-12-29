Дождь попросил известных политологов и политтехнологов предсказать, как будут разрешены главные интриги наступающего года в сфере российской внутренней и внешней политики. Они спрогнозировали, кто от власти и оппозиции выдвинется в президенты, как будут развиваться отношения с США и продолжится ли российская операция в Сирии.

Пойдет ли Путин на четвертый срок?

Большинство опрошенных Дождем экспертов считают, что вероятнее всего в следующем году Владимир Путин объявит о выдвижении на четвертых срок. Никто не сомневается в том, что он пойдет в президенты, отмечает политолог Леонид Радзиховский, ссылаясь на утечки из Кремля.

«С вероятностью 95% он пойдет на четвертый срок. 5% я бы оставил только на случай каких-то непредвиденных обстоятельств, которые помешают ему это сделать», — говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

Иное мнение у заведующего кафедрой общественных связей МГИМО Валерия Соловья. «До сих пор нет решения, пойдет ли Путин или это будет другой кандидат», — утверждает он, ссылаясь на данные своих источников во власти. Именно с тем, что Путин может не пойти в президенты, связаны разговоры о конституционной реформе, которая приведет к ослаблению роли нового президента и распределению власти между другими игроками, считает эксперт.

Сейчас в принципе невозможно говорить о том, идет Путин на новый срок или нет — этого не может делать ни элита, ни сам Путин, отмечает президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. «Даже если Путин об этом думает, он никому об этом не скажет, даже тет-а-тет. Потому что если он об этом проговорится, вся система просто содрогнется и всем тут же об этом станет известно. А если тему решится обсуждать кто-то в элите, он моментально станет изгоем. Это сильно усложняет планирование возможных сценариев для администрации президента», — рассуждает бывший советник главы администрации президента. Поэтому же Путин, если он вдруг думает над передачей власти, не может полноценно вести работу по подготовке преемника — это нельзя делать в атмосфере абсолютной тайны, отмечает Павловский.

На решение Путина не баллотироваться в принципе может повлиять что угодно, отмечает Радзиховский. Например, он может решить, что ситуация в стране в ближайшие годы не улучшится, поскольку новый президент США Дональд Трамп не отменяет санкции, а экономика стагнирует, и в этих обстоятельствах ему лучше уйти. А может решить уйти на пике, потому что ситуация резко улучшилась, а особых перспектив в будущем все равно нет, говорит Радзиховский. «Но это очень маловероятно», — подчеркивает эксперт.

«Интрига еще не разрешена. Никогда нельзя быть уверенным в решении, которое зависит от одного человека», — резюмирует руководитель близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Фото: Михаил Воскресенский / Reuters

Появятся ли к выборам новые лица?

Если в президентских выборах примет участие стандартный набор кандидатов, то система просто делигитимизируется, а явка на выборы будет низкой, считает политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, это невыгодно Кремлю, поэтому администрация президента будет искать новых кандидатов, которые будут оппонировать Путину на выборах.

Но сделать это непросто — потому что главная задача заключается в том, чтобы Путин победил, то есть этот кандидат от оппозиции не должен создать никакой угрозы победе действующего президента, отмечает он. Найти таких людей вполне возможно, на прошлых выборах такую роль успешно сыграл Михаил Прохоров, соглашается Голосов.

Вопрос об участии Алексея Навального в выборах не стоит, говорит руководитель центра региональных исследования близкого к Кремлю ФоРГО Виталий Иванов. Его выдвижение не имеет смысла для власти — хлопотно и бессмысленно его раскручивать, отмечает политолог.

В следующем году на политическую сцену может выйти кто-то из известных культурных или общественных деятелей, прогнозирует Павловский. По его словам, то, что они до сих пор не были никак связаны с политикой, им только в плюс. «Как это произошло с выступлением против министерства культуры Аркадия Райкина. Люди думают, что раз уж он высказался, то значит происходит что-то действительно плохое», — говорит эксперт.

«Путину не нужна никакая интрига. Он не Юрий Никулин, ему не надо ни перед кем жонглировать. Ему нужна на выборах массовка, а лучшей массовки, чем привычные Зюганов, Жириновский и Явлинский, нет», — возражает Радзиховский.

Возможны ли массовые протесты?

Из всех опрошенных экспертов только Соловей ожидает массовых протестов населения. «Дееспособность и компетентность власти снижается, в этих условиях она может совершить серьезные ошибки, которые могут привести к протестам. Я ожидаю в следующем году начала длительного и серьезного политического кризиса, а выборы президента будут его апогеем. В целом нас ожидают неожиданности», — прогнозирует он.

Остальные эксперты считают, что возможны только небольшие или локальные протестные выступления. «Люди чувствуют, что мы идем не туда, но протестовать пока не готовы», — говорит Галлямов.

Возможны локальные протесты, но вызванные не политическими причинами, а экономическими трудностями, добавляет Голосов. Локальные протесты могут быть опасны для власти, если произойдут в каких-то знаковых местах, таких как моногорода, и в том случае, если их неожиданно поддержит кто-то из известных людей, считает Павловский. По его словам, такие события непредсказуемы и этим опасны для власти.

«Предпосылок для массовых протестов нет. И даже если они появятся, у власти достаточно инструментов для их купирования», — подчеркивает Чеснаков.

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Помирятся ли Россия и США?

Опрошенные эксперты осторожно прогнозируют улучшение отношений с США. Первые заявления Трампа свидетельствуют о том, что он намерен пойти на обострение отношений с Китаем, в таком случае он будет заинтересован в нормализации отношений с Россией, полагает старший научный сотрудник Центра комплекса европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Радзиховский считает вероятным, что Трамп и Путин смогут пойти на сделку. «России нужно, чтобы США сняли санкции. А Трамп хочет отказаться от соглашения с Ираном (Иран ограничил ядерную программу, а взамен США во главе с Бараком Обамой в прошлом году согласились на постепенное снятие санкций с этой страны), а кроме этого ему нужно, чтобы Россия сохраняла нейтралитет в его «бодании» с Китаем. Обеим сторонам было бы выгодно пойти на уступки: у Трампа нет ни одной причины ссориться с Москвой, он в гробу видал проблемы Крыма и поддержки демократии. А России согласиться на отказ от соглашения с Ираном даже выгодно – это приведет к росту цен на нефть», — рассуждает Радзиховский.

Проблема в том, что на международную политику США в значительной степени будет влиять конгресс, где много противников России, отмечает Голосов. «Так что я бы не стал говорить, как некоторые, что отношения в любом случае будут лучше, потому что хуже уже не могло быть. Хуже может быть всегда», — подчеркивает он.

Улучшится ли ситуация в Сирии и на Донбассе?

В следующем году может закончиться активная стадия войны в Сирии, оптимистично прогнозирует Кашин. Трампа не интересует тема продвижения демократии в арабском мире, а это облегчает возможность для координации усилий с Россией. «А если Россия и США смогут скоординировать усилия, это позволит закончить активную фазу войны», — поясняет эксперт.

Ситуация в Сирии настолько плоха, что сейчас из нее практически нет выхода, возражает Голосов. В регионе воюет слишком много игроков — Россия может либо уйти с пустыми рукам, либо оставаться вовлеченной в конфликт, который пока никто не может разрешить, отмечает он.

Радзиховский уверен, что остановить конфликт в Сирии может либо решение крупных международных игроков, таких как Саудовская Аравия и США, больше не поддерживать оппонентов Башара Асада, либо распад Сирии на несколько государств. Предпосылок для какого-то из этих решений пока не видно, говорит он.

На Украине пока тоже ситуация значительно не изменится, считает Соловей. «Насколько я знаю, реальные консультации между Россией и новой американской администрацией начнутся не раньше конца марта. Это означает, что договариваться будут еще долго, и весь год на Украине будет сохраняться статус-кво», - отмечает он. Правда, по словам эксперта, надежду российским властям на успех дает Европа: она будет поглощена кризисом ЕС, поэтому не будет участвовать в происходящем.

«Никаких прорывов не ожидается. Либо Киев выполняет минские соглашения, либо конфликт сохраняет замороженное состояние», — говорит Чеснаков.

Михаил Рубин