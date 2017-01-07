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Подозреваемым в теракте в стамбульском клубе назвали выходца из Узбекистана

Новости
20:15, 7 января
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Полиция Стамбула, что теракт в ночном клубе совершил мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, пишет газета Daily Sabah.

Отмечается, что подозреваемый также известен полиции под именем Абу Мухаммед Хорасан.

Стамбульская полиция ранее сообщала, что преступник имеет гражданство Узбекистана или Киргизии.

В ночь на 1 января террорист открыл огонь из автомата по посетителям стамбульского клуба Reina. Погибли 39 человек, включая россиянку Нурану Гасанову. После этого нападавший скрылся. Ответственность за нападение взяла на тебя террористическая группировка «Исламское государство».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 января объявил, что власти установили личность предполагаемого террориста, но не будут называть его имя в интересах следствия. 

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