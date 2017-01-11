«Россия будет уважать нас гораздо больше»: главные тезисы первой пресс-конференции президента Трампа

Миллиардер Дональд Трамп провел в Нью-Йорке первую пресс-конференцию в статусе избранного президента США. Он рассказал о своем отношении к утечке в СМИ данных о «российском компромате» на него, заявлениях о влиянии якобы российских кибератак на президентские выборы и разным вопросам внутренней и международной политики, включая отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Дождь выбрал ключевые высказывания нового лидера США.

О «российском досье»

«Это невероятный заговор. Такое никогда нельзя публиковать. Но хотелось бы поблагодарить СМИ. Некоторые из них выступили против фейковых новостей. Я уважаю новости и свободу прессы. Но некоторые СМИ выступили так „профессионально“ — даже не буду говорить, что думаю о них».

Я считаю позором то, что разведка опубликовала настолько недостоверную информацию. Такое могло происходить в нацисткой Германии. Что касается Buzzfeed — это информационная помойка, CNN — тоже ухватились за эту историю».

О проститутках, которых он якобы вызывал в гостиницу в Москве

«Если я выезжаю из США, я осторожен. Не только в России. Я знаю, что за мной будут следить. Я в курсе, что повсюду будут стоять камеры и я не буду знать, что меня снимают. Надо быть аккуратным. Я посещал Москву и говорил: „Будьте аккуратнее, если вы не хотите попасть в СМИ“. И так, между прочим, не только в России. Все это выдумка».

О деловых связях с Россией

«У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов. Нет деловых связей с Россией. Если бы хотел, это было бы несложно, но если бы были — был бы конфликт интересов».

О декларировании доходов

«Моя налоговая декларация интересует только журналистов. Я не думаю, что это интересует избирателей. Там не так много полезной информации. Кроме того, что моя компания больше, чем кажется».

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О том, как будет работать с налоговой системой и увеличивать количество рабочих мест

«Я не позволю бизнесу переносить производство в другие страны и продавать товары на территории США как американские внутри страны — вы будете платить огромные таможенные пошлины. Вы можете переносить производство из одного штата в другой — пока это внутри страны, я не против. Но будет огромная пошлина для тех компаний, которые выносят производство за пределы страны. Они будут платить за то, что лишают американских рабочих работы».

О стене на границе с Мексикой

«Мы начнем строительство почти сразу. Мексика компенсирует нам это — налоговым сбором или как-то еще. Во время кампании я говорил, что мы построим стену, и спрашивал, кто будет платить. Все говорили — Мексика. А теперь говорят — мы будем платить. Я уважаю Мексику, уважаю этих людей, многие из них работают у меня. Но мексиканцы сумели воспользоваться положением США, и жаль, что наши политики не смогли так сделать. Мы начнем строить стену сразу после того, как я вступлю в должность».

О якобы российских кибератаках

«Я думаю, что это была Россия, но я думаю, что мы подвергаемся хакерским атакам и со стороны других стран. У нас много хакерских атак».



«В течение трех месяцев мне подготовят доклад о защите от киберугроз — потому что нас взламывает кто угодно: и Россия, и Китай, и все-все-все. <…> Путину не стоит этим [взломами] заниматься. Когда я буду президентом, он не будет этим заниматься. Россия будет уважать нас гораздо больше, чем при других президентах. Но проблема не только в России. Данные о 22 миллионах пользователей были украдены Китаем».

Об отношениях с Россией

«Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать им перезагрузку, как Хиллари [Клинтон]».