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18 января
Кино

Тайная вселенная Pixar: как связаны все мультики студии

Видео, которое подтвердио давнюю теорию фанатов
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Многие годы фанаты Pixar строили теории о взаимосвязи мультфильмов сутдии. И вот на официальной странице «Истории игрушек» в фейсбуке появилось видео, в котором Disney открыто заявляет: «Да, вы были правы все это время».

Вообще все диснеевские мультфильмы содержат в себе огромное количество пасхалок и загадок. Так, некоторые думают, что, например, Рапунцель (главная героиня одноименного мультфильма) — двоюродная сестра Эльзы и Анны из «Холодного сердца», а «Алладин» — это просто выдуманная история, рассказанная торговцем для того, чтобы продать старую лампу. 

На превью: стоп-кадр из м/ф «Корпорация монстров» / Pixar, 2002 

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