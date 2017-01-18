Тайная вселенная Pixar: как связаны все мультики студии

Многие годы фанаты Pixar строили теории о взаимосвязи мультфильмов сутдии. И вот на официальной странице «Истории игрушек» в фейсбуке появилось видео, в котором Disney открыто заявляет: «Да, вы были правы все это время».

Вообще все диснеевские мультфильмы содержат в себе огромное количество пасхалок и загадок. Так, некоторые думают, что, например, Рапунцель (главная героиня одноименного мультфильма) — двоюродная сестра Эльзы и Анны из «Холодного сердца», а «Алладин» — это просто выдуманная история, рассказанная торговцем для того, чтобы продать старую лампу.

На превью: стоп-кадр из м/ф «Корпорация монстров» / Pixar, 2002