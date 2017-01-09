Петербуржца судят за лекцию о йоге по «закону Яровой». Все факты
Суд в Санкт-Петербурге в понедельник вынесет решение по административному делу в отношении программиста Дмитрия Угая, чью лекцию о философии йоги сочли нарушением поправок из «пакета Яровой», запрещающих занятие миссионерской деятельностью вне указанных в законе пространств. Дождь рассказывает главное об этом необычном деле.
- Дмитрий Угай, программист из Санкт-Петербурга, интересуется индийской философией и йогой более 20 лет. 22 октября его пригласили прочесть лекцию на фестивале ведической культуры «Ведалайф» в петербургском лофте «Этажи». В лекции он рассказывал о видах йоги, текстах, на которых она основана, и основах философии этой духовной практики.
- Лекцию прервали через 40 минут после ее начала сотрудники полиции. Угая задержали и доставили в 76-й отдел полиции. «Участковый спрашивал, понимаю ли я, что занимаюсь незаконной миссионерской деятельностью, и что меня за это ждет, — рассказал Угай Дождю. — Мне предлагали подписать заявление, которое не давали прочесть, оно было составлено еще до лекции, как будто бы очень быстро нужно было доказать мою вину». Подписывать показания программист отказался, и его отпустили, не выдав копию протокола. Позже он узнал, что в тот же день полицейские составили протокол об административном правонарушении — незаконной миссионерской деятельности — и направили его в суд. Но, как рассказывает Угай, судья вернул материалы дела из-за многочисленных процессуальных нарушений и отсутствия состава правонарушения. Спустя месяц протокол был составлен повторно — с учетом замечаний судьи — уже в отсутствие Угая. По его словам, к новому протоколу были приложены показания трех свидетелей, двое из которых даже не присутствовали на лекции.
- В протоколе говорится, что во время лекции в «Этажах» Угай осуществлял миссионерскую деятельность от имени организации «Шри Чайтанья Сарасват Матх» — публично распространял информацию о вероучении вайшнавизма среди лиц, не являющихся участниками этого религиозного объединения, чтобы вовлечь их в состав его участников.
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Как выяснил «Росбалт» с жалобой на фестиваль «Ведалайф» обратился местный житель Наиль Н. Он. Как следует из копии обращения, оказавшейся в распоряжении издания, он сообщил, что в лофт-проекте «Этажи» будет проводиться мероприятие, посвященное индийской культуре. «Предполагаю, что будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения „Сознание Кришны“ с распространением религиозной литературы и проведением молитвенных собраний с чтением мантр (молитв). Прошу принять меры по недопущению нарушения действующего законодательства, в случае выявления нарушений привлечь виновных к ответственности», — говорится в обращении. Как удалось выяснить агентству, ранее мужчина сообщал СМИ о том, что его жена и сестра стали участниками секты.
- Сам Угай называет дело сфабрикованным. «Я ни разу не произнес название этого объединения и слово „вайшнавизм“, все содержание моей лекции можно найти в книгах по индийской философии, по которым преподают в вузах», — объясняет он. Его слова подтверждает видеозапись лекции, в которой ни разу не упоминается указанное в протоколе объединение. Кроме того, у него не было при себе разрешения религиозной группы «Шри Чайтанья Сарасват Матх» осуществлять от ее имени миссионерскую деятельность.
- Адвокат Угая Сергей Латышевский, присутствовавший на его лекции, настаивает, что в деле отсутствует состав административного правонарушения. «Он обвиняется в миссионерской деятельности от имени организации, названия которой он не упоминал, и сама по себе лекция не содержит признаков такой деятельности, — считает адвокат, — Это была обычная лекция о йоге». По его словам, к такому же мнению пришли четыре религиоведа и востоковеда — их экспертизы адвокат попросит приобщить к делу.
- Председатель Межрегиональной правозащитной группы «Агора» юрист Павел Чиков считает, что соответствующая статья КоАП «дает неограниченное право срывать занятия йогой, лекции и публичные разговоры». Он предполагает, что, если Угая признают виновным, это может стать прецедентом. «Это распространится на всю страну — с полицейских требуют отчетности, и они получат прецедент в виде судебного решения. Это может повлечь за собой закрытие большого числа мест, где изучают йогу», — полагает правозащитник.
- Дело Угая успело вызвать общественный резонанс. Например, на него обратила внимание певица Сати Казанова, которая рассказала, что сама недавно стала преподавателем йоги. «Мы ведь прошли эпоху сталинизма, живем в стране, предоставляющей своим гражданам свободу мысли, слова, а главное — верования!!» — негодует она. А политик Алексей Навальный, недавно объявивший о намерении баллотироваться в президенты, в связи с административным преследованием петербуржца пообещал отменить «закон Яровой», если придет к власти.
- Принятый летом 2016 года «антитеррористический» пакет законов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, содержит, помимо прочего, поправки в КоАП, согласно которым теперь можно наказывать за миссионерство вне отведенных законом «О свободе совести» мест. За это грозит штраф до 50 тысяч рублей.
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Первым пострадавшим от «закона Яровой» едва не стал кришнаит из Черкесска, на которого был составлен протокол по статье КоАП о миссионерской деятельности. Административное дело завели после того, как Сибирев в июле 2016 года дарил религиозную литературу прохожим, один из которых и написал на него заявление в полицию. В августе мировой суд Черкесска прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения.