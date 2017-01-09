Петербуржца судят за лекцию о йоге по «закону Яровой». Все факты

Как выяснил «Росбалт» с жалобой на фестиваль «Ведалайф» обратился местный житель Наиль Н. Он. Как следует из копии обращения, оказавшейся в распоряжении издания, он сообщил, что в лофт-проекте «Этажи» будет проводиться мероприятие, посвященное индийской культуре. «Предполагаю, что будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения „Сознание Кришны“ с распространением религиозной литературы и проведением молитвенных собраний с чтением мантр (молитв). Прошу принять меры по недопущению нарушения действующего законодательства, в случае выявления нарушений привлечь виновных к ответственности», — говорится в обращении. Как удалось выяснить агентству, ранее мужчина сообщал СМИ о том, что его жена и сестра стали участниками секты.