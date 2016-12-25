Очевидец рассказала о моменте падения Ту-154 в Черное море

В момент падения Ту-154 в Черное море рядом с Сочи не был слышен шум двигателя самолета, рассказала в эфире Дождя местная жительница Ирина Авдеенко, ставшая очевидцем катастрофы.

По ее словам, в момент крушения она гуляла с молодым человеком по пляжу в районе гостиничного комплекса «Фрегат». «Стояли слушали шум моря, потом слышали, что взлетает самолет. Моторы работали нормально. Я краем глаза увидела — самолеты же с огнями летают — прямо над морем яркую вспышку, точнее, не вспышку, а свет от фар самолетных и потом уже брызги. Причем очень большие», — рассказала Авдеенко.

«В этот момент уже не было шума мотора. То есть моторы уже не работали. Они как-то в один прекрасный момент раз и заглохли. Жужжали, жужжали и раз — и заглохли, и брызги», — добавила она.

Самолет Ту-154 Минобороны России вылетел в 05:25 утра 25 декабря из аэропорта в Адлере. На борту находились участники ансамбля имени Александрова, а также военнослужащие и журналисты. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных на авиабазе «Хмеймим». Среди пассажиров была исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Спасатели обнаружили 10 тел погибших. По данным министерства транспорта, в результате катастрофы никто не выжил.

В Минобороны подчеркнули, что самолетом управлял опытный пилот, его общий налет составлял около трех тысяч часов. Комиссия по расследованию причин крушения, по данным «Интерфакса», склоняется к версии о технической неисправности.

Ранее на YouTube появилось видео, снятое уличной камерой видеонаблюдения, как утверждается, в момент катастрофы. На ролике видна яркая вспышка в небе. Официально запись не комментировали.

Источник «Интерфакса» сообщил, что обломки Ту-154 нашли на расстоянии от 1,5 до 8 километров от береговой линии. Источник Дождя в Кремле эту информацию опроверг. «Там действительно разошлось масляное пятно, но это связано с течением», — уточнил он. В Минобороны сообщили, что поисковая операция ведется на площади 10,5 квадратных километров.

По словам собеседника «Интерфакса», «по всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков». Источник в силовых структурах сообщил агентству, что версия о теракте «практически исключена».