Акула напала на дайвера, а тот успел это снять

Тупорылая акула (одна из самых опасных акул) напала на дайвера Керри Дениэла около Большого барьерного рифа у берегов Австралии. Видео нападения Дениэл опубликовал в своем канал о подводной охоте Liquid Vision.

Дениэл ловил рыбу у острова Квинсленд, но отплыл от группы других рыбаков. В 50 метрах от себя он увидел акулу и пытался отплыть от нее, но внезапно рыба повернула к нему голову и поплыла к дайверу. Во время атаки Дениэл успел выстрелить гарпуном в рот акуле и отплыть от нее, рассказал он Daily Mail.

«Мы видели рифовых акул, которые могли выхватить рыбу с крючка после того, как мы ее застрелили, но ничего такого подобного», — рассказал он.