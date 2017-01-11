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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич решила выйти из Русского ПЕН-Центра

Новости
15:31, 11 января
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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич приняла решение покинуть Русский ПЕН-Центр, об этом она рассказала Дождю.

По словам Алексиевич, ее решение связано с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко.

Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра в конце прошлого года «за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами». После этого организацию стали покидать ее известные члены, в частности, а таком решении заявили Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр.

Сам журналист связал свое исключение, в частности, с текстом на сайте радиостанции «Эхо Москвы», в котором он рассказывает о ситуации с обращением Русского ПЕН-центра о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова.

Более 30 членов Русского ПЕН-центра накануне потребовали провести внеочередное собрание и отменить решение об исключеии Пархоменко.

Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе за 2015 год «за многоголосное творчество, ставшее памятником страданию и мужеству в наше время».

Смотрите также: Алексиевич: я не люблю «русский мир» Сталина и Путина

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