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Будущее, которое наступит в 2017 году. Гнущиеся дисплеи, космический туризм, виртуальная реальность и другие технологии, которые изменят нашу жизнь

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28 декабря
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Уже в 2017 году в продажу могут поступить смартфоны с гнущимися дисплеями, появится первый космический корабль для туристов, а машины начнут ездить на большие расстояния без участия человека. Дождь собрал самые ожидаемые релизы 2017 года в мире гаджетов и высоких технологий.

В ожидании «революционного» iPhone

Первый iPhone вышел в 2007 году. С тех пор внешний вид телефона дважды радикально менялся. Если верить утечкам, которые с каждым годом становятся все более правдоподобными, Apple планирует провести редизайн своего флагманского продукта в «юбилейном» 2017 году. 

Еще до презентации седьмого iPhone, MacRumors писали, что основные новшества компания припасла для этой модели. Сейчас компания работает над десятью прототипами, один из них — модель с изогнутым дисплеем, писала The Wall Street Journal. Благодаря новому дисплею телефон станет тоньше и будет потреблять меньше энергии.

Концепт iPhone 8 от ConceptsiPhone
Концепт iPhone 8 от ConceptsiPhone

Ожидается, что в новом iPhone исчезнут рамки, а кнопка «домой» будет встроена в экран «от края до края». Еще Apple может отказаться от порта зарядки в пользу беспроводной зарядки или магнитного разъема MagSafe.

Ответ Samsung

Уходящий год стал катастрофой для Samsung. История с самовозгорающимися фаблетами Galaxy Note 7 обрушила акции компании и подорвала доверие пользователей. Восстановить свой имидж Samsung может уже весной 2017 года с выходом новой флагманской модели — Galaxy 8.

Bloomberg писало, что в новом смартфоне появится голосовой помощник Viv — аналог Siri в айфоне. Технология будет значительно отличаться от всего, что есть на рынке, обещал вице-президент компании Ин Джон Ри. По его словам, Samsung встроит это и в другую свою технику.

Еще компания подала патент на гнущийся телефон. Слухи о «раскладушке» ходили давно, в сети даже появлялись концепты новой технологии, но, как отмечает Business Insider, такой телефон не обязательно появится в следующем году. Это может быть просто эксперимент, который никогда не выйдет в свет. 

Korean Patent Office
Korean Patent Office

Новые игровые приставки

Одна из самых ожидаемых новинок среди игровых приставок — консоль от Nintendo, которая будет работать и как консоль для телевизора, и как портативная игровая приставка. Центральная часть Nintendo Switch — это 6-дюймовый планшет с экраном и портами для подключения. Ее можно вставить в подключенную к телевизору консоль или использовать как портативную приставку и играть в дороге. Выйдет консоль в марте 2017 года. Из различных утечек известно, что она будет стоить около 250 долларов. 

Осенью 2017 года ожидается выход обновленного Xbox One. Project Scorpio — более мощная версии приставки, которая будет поддерживать разрешение 4К и очки виртуальной реальности Oculus Rift. Про выход новой модели приставки Sony Plastation —главного конкурента Xbox — пока ничего не известно. В следующем году компания рассчитывает побороться за рынок мобильных приложений и выпустит некоторые из своих игр на iOS и Android весной 2017 года. 

Виртуальная реальность

Следующий год в мире техники может пройти под знаком очков виртуальной реальности, уверено TechRadar. Они становятся все более доступными, но производителям по-прежнему не хватает контента. Обратить внимание на новую платформу в 2017 году должны не только разработчики игры, но и, например, киностудии, и стриминговые сервисы, пишет издание.

В 2017 году в продажу поступят очки виртуальной реальности от Microsoft за 300 долларов. Компания также объявила о сотрудничестве с пятью крупнейшими производителями, а в новом обновлении Windows 10 Microsoft сделает упор на работу с устройствами дополнительной реальности.

В 2016 году продажи очков виртуальной реальности оказались на 22% меньше, чем ожидали аналитки из SuperData Research Inc, пишет WSJ. Инвесторы с 2012 года вложили в технологию 8,8 миллиарда долларов, из которых 2,8 миллиарда — в 2016 году. Несмотря на столь значительные инвестиции, в этом году продажи таких устройств составят всего 900 миллионов долларов, и только к 2020 году они превысят 21 миллиард долларов, следует из расчетов Gartner Inc. По прогнозам Digi-Capital Inc, к концу десятилетия этот показатель достигнет 30 миллиардов долларов.  

Будущее от Tesla

Проекты компании во многом зависят от строящейся в Неваде гигантской фабрики Gigafactory (второе по площади здание в мире). Производство батарей на ней позволит сократить их стоимость на 30%. На полную мощность фабрика заработает к 2020 году, в год там будет производиться больше батарей, чем было произведено во всем мире в 2013 году, обещает глава компании Илон Маск. 

В следующем году автомобиль Tesla должен проехать от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка без участия человека, обещал Маск — это более четырех тысяч километров. Сейчас компания устанавливает новое поколение автономной системы вождения на все свои машины, а после испытаний Tesla выпустит программное обеспечение, на котором все заработает.  

Автопилот Tesla. Демонстрационное видео

В следующем году Tesla обещает начать и производство бюджетного автомобиля — Model 3. «Доступную» машину компания представила еще в апреле 2016 года, с тех пор Tesla приняла более 400 тысяч предзаказов.

Высадка на Луну и приз от Google

В 2017 году сразу две частные космические компании рассчитывают совершить посадку на Луну. Первая — Moon Express уже получила разрешение от правительства США. Их главный конкурент — израильская компания SpaceIL, которая также обещала полет на Луну в 2017-м, но разрешения пока не получала.

Обе компании борются за приз от Google. Корпорация выплатит 20 миллионов долларов той компании, которая первой сможет высадиться на Луну, проехать как минимум 500 метров и прислать съемку всего процесса на Землю.

Космический туризм

Частная космическая компания BlueOrigin в 2017 году собирается запустить в космос первый суборбитальный корабль New Shepard с участием летчиков-испытателей. Если испытания пройдут успешно, компания планирует начать отправлять в космос туристов уже в 2018 году.

Blue Origin

В планы Blue Origin входит строительство шести кораблей New Shepard, способных поднимать шесть пассажиров на высоту более 100 километров над Землей. Туристы смогут увидеть Землю из космоса и провести несколько минут в невесомости.

Конкурент Blue Origin — компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. В этом году она представила новый пилотируемый космический корабль для туристических полетов серии SpaceShipTwo. Сроки первых туристических полетов Virgin Galactic пока не известны.

Даниил Сотников

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