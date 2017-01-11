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На колоннаде Исаакиевского собора вывесили баннер против его передачи РПЦ

Новости
16:11, 11 января
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Участники молодежного общественно-политического движения «Весна» провели акцию против передачи петербургского Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, вывесив на его колоннаде баннер, сообщается на странице организации «ВКонтакте».

Активисты планировали вывесить два баннера, на которых складывалась надпись «Слава Богу не РПЦ». Однако, как рассказали в движении, «слова „Слава Богу“ оказались перехвачены заранее ожидавшими нас сотрудниками полиции».

Полицейские отобрали у участников акции баннеры, но не стали никого задерживать, сообщил в твиттере фотожурналист Давид Френкель.

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