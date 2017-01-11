На колоннаде Исаакиевского собора вывесили баннер против его передачи РПЦ

Участники молодежного общественно-политического движения «Весна» провели акцию против передачи петербургского Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, вывесив на его колоннаде баннер, сообщается на странице организации «ВКонтакте».

Активисты планировали вывесить два баннера, на которых складывалась надпись «Слава Богу не РПЦ». Однако, как рассказали в движении, «слова „Слава Богу“ оказались перехвачены заранее ожидавшими нас сотрудниками полиции».

Полицейские отобрали у участников акции баннеры, но не стали никого задерживать, сообщил в твиттере фотожурналист Давид Френкель.

Движение Весна развернуло на колоннаде Исаакиевского собора баннер «НЕ РПЦ», протестуя против передачи собора церкви pic.twitter.com/qkXNuMkffV — Dave Frenkel (@merr1k) January 11, 2017

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