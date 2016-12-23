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Музыканта Александра Новикова обвинили в мошенничестве

Музыканта Александра Новикова обвинили в мошенничестве

Новости
09:47, 23 декабря
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Музыканту Александру Новикову предъявлено обвинение в хищении 35,6 миллиона рублей, принадлежавших пайщикам коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Верх-Исетского районного суда города, в котором 23 декабря будет рассмотрено ходатайство о домашнем аресте Новикова. 

По какой статье предъявлено обвинение, собеседник агентства не уточнил.

По словам представителя суда, по тому же делу проходит бывший заместитель экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

По данным Znak.com, дело по факту махинаций с деньгами пайщиков «Бухты Квинс» было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Накануне, по сведениям издания, Новиков был задержан. По данным Ura.ru, его отпустили после допроса.

Шилиманов и Новиков занимались строительством коттеджного поселка, однако оно было заморожено. Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в ноябре 2015 года. Поводом стало хищение взносов у 65 пайщиков на 150 миллионов рублей.

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