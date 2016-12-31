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Вирусное видео, которое смотрели в 2016 году

31 декабря
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Дождь вспомнил самые популярные вирусные ролики 2016 года.

Караоке с Адель, 142,4 млн просмотров

Pen-Pinapple-Apple-Pen, 104,6 млн просмотров

Реклама Nike с Криштиану Роналду, 58,5 млн просмотров

Завораживающее выступление 12-летней девочки с укулеле на шоу талантов America's Got Talent, 48,8 млн просмотров

Трюки с бутылками воды, 46,1 млн просмотров

Комик Джон Оливер говорит о Дональде Трампе как о возможном кандидате в президенты США, 30,7 млн просмотров

Полет в Дубай за $21 000, 26,7 млн просмотров

Братья пытаются убедить сестру в том, что наступил зомби-апокалипсис, 21,8 млн просмотров

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