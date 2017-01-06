Московская полиция объяснила изъятие годовалого ребенка у гражданки Узбекистана

Гражданка Узбекистана Нилуфар Мамасаидова, у которой московские полицейские изъяли годовалую дочь, не предъявила документов, удостоверяющих их родство, а у девочки была высокая температура, заявили Дождю в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как рассказали в главке, женщину, которая с 2015 года живет в России без регистрации, 26 декабря 2016 года доставили из дома на улице Академика Павлова в отдел полиции по району Кунцево. В квартире вместе с ней был ребенок, однако «документов, удостоверяющих личность и родство, женщина не предъявила, сказав, что передала их знакомому».

После этого, добавили в пресс-службе, сотрудники полиции вызвали «скорую помощь» девочке, у которой, со слов матери, уже несколько дней была высокая температура. Врачи доставили ребенка Первую городскую инфекционную больницу.

На мать девочки составили административный протокол по части 3 статьи 18.3 (КоАП) (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ), он передан в суд.

Между тем, правозащитник Бахром Исмаилов, оказывающий женщине правовую помощь, заявил Дождю, что ребенок «вел себя нормально, адекватно, тянулся к матери». Кроме того, по его словам, приехавшие сотрудники «скорой помощи» «констатировали, что ребенок абсолютно здоров, но сотрудники полиции настояли, чтобы ребенка забрали, потому что у него якобы высокая температура».

По словам Исмаилова, женщину продержали в отделе полиции «более 69 часов при допустимых 48 часах <…>, ее выпустили в туалет только два раза и только один раз покормили». После этого ее привезли в суд, но тот, как рассказал правозащитник, отказался рассматривать дело из-за процессуальных нарушений и участковый отпустил женщину.

«Документы мы восстановили, отправились в больницу, чтобы ребенка забрать, но выяснилось, что <…> сотрудники полиции, когда оформляли ребенка, составили акт о беспризорности несовершеннолетнего лица — якобы у ребенка не было никого в окружении, не было родителей, которые за ним следили, и ребенок находился в беспризорном состоянии».

В пятницу, рассказал правозащитник, они с женщиной подали жалобу на этот акт в столичную прокуратуру.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила, что необходимо создать условия для того, чтобы женщине вернули дочь. «Изъятие — самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме», — цитирует детского омбудсмена РИА Новости.

Осенью 2015 года в Санкт-Петербурге сотрудники ФМС отобрали у гражданки Таджикистана Зарины Юнусовой пятимесячного сына. Женщину за нарушение миграционного законодательства доставили в отдел полиции, а ее ребенка передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. Вскоре младенцу стало плохо, его доставили в больницу, где он скончался. Позже судмедэксперты установили, что ребенок умер от цитомегаловирусной инфекции.

Произошедшее стало причиной международного скандала. МИД Таджикистана направил ноту российским дипломатам для проведения объективного расследования. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал разобраться в смерти ребенка президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). МВД России сообщило, что их служебная проверка не установила правонарушений в действиях полицейских.