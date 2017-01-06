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Мизулина взяла под личный контроль ситуацию с изъятием ребенка у гражданки Узбекистана

Новости
20:26, 6 января
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Сенатор Елена Мизулина взяла под личный контроль ситуацию с изъятием московской полицией годовалой дочери у гражданки Узбекистана. Об этом она сообщила Дождю.

Ранее правозащитник Бахром Исмаилов рассказал, что гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову в конце декабря несколько дней продержали в отделе полиции по московскому району Кунцево, а ее годовалую дочь забрали, составив акт о ее беспризорности. ГУ МВД по Москве в свою очередь сообщило, что Мамасаидова была доставлена в отдел за пребывание на территории РФ без регистрации, а у девочки была высокая температура и ее доставили в больницу.

«Я готовлю официальный запрос в МВД с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции в отношении несовершеннолетней Манижи Мамасаидовой и ее матери — Нилуфар Мамасаидовой, — подчеркнула Мизулина. — Случай вопиющий! Человек обратился за помощью, а вместо этого к нему применяют такие репрессивные меры. Все произошедшее является грубейшим нарушением Семейного кодекса».

Сенатор указала на отдельные положения Семейного кодекса: в частности, согласно части 1 статьи 121 СК РФ, деятельность по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, могут осуществлять только органы опеки и попечительства, осуществление указанной деятельности другими юридическими и физическими лицами не допускается. Кроме того, напомнила она, согласно части первой статьи 77 СК РФ отобрать ребенка у родителей могут только при непосредственной угрозе его жизни или его здоровью и только органы опеки и попечительства.

Врачи «скорой помощи» отказывались забирать ребенка в больницу, поскольку посчитали, что он абсолютно здоров, отметила Мизулина, сославшись на правозащитников.

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