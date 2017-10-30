Минприроды опубликовало проект закона под названием «херня»

Министерство природных ресурсов 30 октября опубликовало на официальном портале нормативных правовых актов проект приказа «О внесении изменений в Правила охоты». Прикрепленные к публикации файлы называются «херней».

Как следует из пояснительно записки к документу, проект предлагает конкретизировать правила охоты, утвержденные приказом Минприроды в 2010 году. Речь идет о сроках весенней охоты в различных регионах.

В Минприроды Дождю ответили, что такое название появилось из-за технической ошибки. «Мы пытаемся с Минэкономразвития связаться, чтобы исправить, но кажется уже закончился рабочий день», — прокомментировали ошибку в министерстве.