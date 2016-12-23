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«Мегафон» объявил о намерении купить Mail.ru Group

Новости
10:17, 23 декабря
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Совет директоров «Мегафона» созывает собрание акционеров для одобрения покупки 63,8% акций Mail.Ru Group Limited, принадлежащих группе USM Алишера Усманова, сообщается на сайте сотового оператора.

Сумма сделки составит 740 миллионов долларов: 640 миллионов будут выплачены сразу, еще 100 миллионов — через год после закрытия сделки.

Смысл сделки — в создании «условий для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернет-компаниями <…> с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов». В частности, планируется расширить ассортимент и способы продвижения цифровых услуг «Мегафона» и запустить специальное предложение VKmobile для пользователей «ВКонтакте».  

После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях, говорится в сообщении.

Сделка подлежит согласованию ФАС.

О переговорах с некоторыми акционерами Mail.ru Group о покупке их долей «Мегафон» объявил в середине ноября. И «Мегафон», и Mail.ru Group контролируются Алишером Усмановым через USM Holdings. Подконтрольная USM Holdings компания NMT владеет 15,2% и почти 64% голосов Mail.ru Group. Еще 27,6% Mail.ru Group принадлежит южноафриканскому медиахолдингу Naspers, 7,4% — у китайской Tencent.

В Mail.ru Group входит портал Mail.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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