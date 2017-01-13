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Медведев пошутил про «денег нет»

Новости
15:57, 13 января
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Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что правительство будет стараться награждать СМИ, и перефразировал свои ставшие поводом для многочисленных шуток слова «Денег нет, но вы держитесь». 

На церемонии награждения премиями правительства в области СМИ один из лауреатов, политолог и журналист Георгий Бовт назвал свою награду «лайком» от правительства, передает РИА Новости.

Медведев в ответ заверил, что правительство будет стараться, чтобы журналисты получали «не только клики, но и "лайки" со стороны власти». Он отметил, что власть осознает «ответственность перед российской прессой».

«Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — сказал премьер и добавил, что в России самые длинные новогодние праздники и сегодня они «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».

В мае 2016 года Медведев в ходе посещения Крыма в ответ на жалобу местной жительницы, что пенсии не индексируются, а восьми тысяч рублей для жизни не хватает, сказал: «Мы вообще не принимали [индексацию]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Эта фраза стала поводом для многочисленных шуток в интернете.

Позже президент Владимир Путин рассказал, что не смотрел видео этого эпизода, но выразил мнение, что фразу вырвали из контекста. По его словам, «если посмотреть на весь контекст разговора», смысл будет ясен.

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